Глава Норильска рассказал о новой муниципальной программе по профилактике правонарушений

Документ обсудили на совещании в Норильском ОМВД по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за минувший год, в котором приняли участие глава Норильска Дмитрий Карасев, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, прокурор города и руководители других силовых структур Норильска.

- В марте текущего года при корректировке бюджета города будут выделены средства для реализации дополнительных мероприятий, направленных на оздоровление криминогенной обстановки на территории Большого Норильска. Также хочу вас заверить, что с учётом складывающейся оперативной обстановки в муниципальном образовании мы будем корректировать, вносить изменения в уже действующую муниципальную программу профилактики с учётом ваших предложений: наполнять её значимыми мероприятиями и средствами для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, проживающих и пребывающих в рамках трудовой миграции на территорию Норильска, - пояснил Дмитрий Карасев.

Особое внимание градоначальник уделил внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

- На сегодняшний день уже определены источники финансирования, подготовлены документы, разработано соответствующее техническое задание, которое находится на рассмотрении рабочей группы правительства края. Реализация данного мероприятия существенно повлияет на стабилизацию правопорядка на территории нашего города и будет огромным подспорьем вам для раскрытия и предупреждения правонарушений и преступлений, - уверен Дмитрий Карасев.

- Надеюсь, установка программного обеспечения «Безопасный город», современных камер видеонаблюдения, модернизация систем видеонаблюдения в аэропорту Норильска позволит нам более активно пресекать преступления на территории. Я убеждён, что эта программа безопасности даст максимальный эффект в работе правоохранительных органов, - отметил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Параллельно с данными мероприятиями в городе проводится работа по совершенствованию, развитию и дооборудованию муниципальной системы оповещения.

По словам Дмитрия Карасева, задачи, поставленные перед органами внутренних дел, в том числе по оснащению и укреплению материально-технической базы полиции, будут реализовываться совместно с городской администрацией.