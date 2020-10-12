Глава Роспотребнадзора рассказала о вакцине от Covid-19 центра «Вектор»

По словам Анны Поповой, вакцина от центра «Вектор» предназначена для людей с хроническими заболеваниями и людей старшего возраста. Вакцина синтетическая и не содержит живого белка и фрагментов вируса.

Также в ходе исследований выявлено, что вакцина не вызывает аллергических реакций.

- У меня сезонная аллергия - поллиноз, и для меня было важно ощутить, будет ли у меня какая-либо реакция. Могу сказать: нет, никакой реакции не было - ни субъективной, по моим ощущениям, ни объективной, по результатам лабораторных исследований, которые сопровождают весь период клинического наблюдения, - поделилась Анна Попова.

Напомним, что 30 сентября завершились клинические исследования вакцины центра «Вектор». К 15 октября планируется завершить процедуру регистрации вакцины.