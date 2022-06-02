Глава Таймыра примет участие в Международном Арктическом саммите

В этом году мероприятие приурочено к периоду председательства России в Арктическом совете, Году культурного наследия народов России, 350-летию со дня рождения основателя Санкт-Петербурга императора Петра I и Дню полярника.

Евгений Вершинин выступит с докладом на региональной сессии «Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие АЗРФ». В докладе найдут отражение вопросы развития территории, в том числе связанные с освоением подземных недр и реализацией крупных инвестиционных проектов. Таймыр на саммите представит большая делегация – помимо главы района и его заместителя по вопросам образования и культуры Татьяны Друпповой, среди участников и спикеров будут председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Владимир Шишов и директор Таймырского колледжа Вера Черкасова, участник всех предыдущих арктических саммитов. Доклад «Этнотуризм, событийный туризм, промыслы и ремёсла коренных малочисленных народов Севера» в Москве представит начальник управления культуры администрации Таймыра Валентина Сацкая.