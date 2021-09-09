Главе МЧС России посмертно присвоено звание Героя России

«Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е. Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера на масштабных учениях МЧС в Норильске погиб Евгений Зиничев. Режиссёр Александр Мельник во время ведомственной съёмки поскользнулся и упал в воду. Глава МЧС не раздумывая бросился ему на помощь и при погружении в воду разбился о камни.