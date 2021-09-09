МАУ ИЦ «Норильские новости»

Главе МЧС России посмертно присвоено звание Героя России

Главе МЧС России посмертно присвоено звание Героя России

Главная / Новости / Общество

Главе МЧС России посмертно присвоено звание Героя России

Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Кремля.

Главе МЧС России посмертно присвоено звание Героя России

«Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е. Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера на масштабных учениях МЧС в Норильске погиб Евгений Зиничев. Режиссёр Александр Мельник во время ведомственной съёмки поскользнулся и упал в воду. Глава МЧС не раздумывая бросился ему на помощь и при погружении в воду разбился о камни.

9 сентября в 13:52 620
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также