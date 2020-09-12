Главное – беречь людей

«Мы рано повзрослели»

Нелёгкая профессия, которую выбрал наш герой в юности, можно сказать, была ему предопределена судьбой. Родился он в маленьком шахтёрском посёлке Згид (в переводе с осетинского — свинец) в Северной Осетии, где добывали свинцово–цинковые руды. Отец работал в шахте откатчиком, мама — машинистом подъёма. В семье было пятеро детей: у Александра Юрьевича два брата (все они погодки) и две сестры, сам он — третий по счёту. Когда старшей сестре было десять лет, а младшей — всего четыре месяца, их отец отправился на заработки в другой город, да там и остался.

– Так что я вырос без отца. Мы с братьями рано повзрослели. В восемь лет я уже сам косил траву. Мама нас всех подняла, всем дала высшее образование, — вспоминает Александр Юрьевич. — После школы я, хоть и успешно её окончил, сознательно пошёл работать — надо было помогать семье, старшие сестра и брат уже учились в вузах. Устроился горнорабочим. Когда мама узнала о моём решении, был жуткий скандал, но я твёрдо стоял на своём. А через год поехал поступать в Северо–Кавказский горно–металлургический институт.

Правда, изначально Александр подал документы на строительный факультет — с детства мечтал возводить дома, но не прошёл по конкурсу. Решил присмотреться к другим профессиям, предлагаемым в вузе, — не хотелось терять ещё один год, остановил свой выбор на специальности «горный инженер». И ни разу об этом не пожалел.

Стипендии, конечно, на жизнь не хватало, поэтому Александр всегда подрабатывал: разгружал вагоны, а на последних курсах подрядился после учёбы делать стартёры для автомобилей на заводе электротоваров. Хорошую закалку ему дала и армия: в вооружённые силы его призвали после первого курса. Служил в артиллерии — сначала в Казахстане, затем в Таджикистане. Спустя два года вернулся в родные пенаты и восстановился в институте.

«Я люблю живую работу»

Норильск в жизни нашего героя тоже не случаен — здесь в ШПУ–2 работал его старший брат. Первый раз в Заполярье Александр приехал в 1989 году — на производственную практику. Город ему понравился. «Я тут впервые бананы попробовал», — смеётся он. И поясняет: «Тогда в Норильске было очень хорошее снабжение по сравнению с материком». И даже несмотря на то, что наступили трудные времена, и на предприятиях начались первые забастовки из–за задержек зарплаты, Норильск всё–таки оставался неким островком стабильности: здесь была работа, и брезжили хоть какие–то перспективы. Кроме того, молодого горняка пленило норильское братство, радушно принявшее его в свою дружную семью.

Когда Александр устроился на «Комсомольский», ему сразу предложили должность мастера вентиляции. Согласился неохотно, не о том ведь мечтал. Хватило его на один день: такая работа оказалась не по душе, отказался и попросился в проходку, потому что хотел заниматься настоящим, серьёзным делом, было желание вникнуть в горное производство, и самому всё посмотреть–попробовать. Александр Юрьевич тепло вспоминает своих наставников:

– Первый мой учитель на руднике — Николай Амурханович Сабанов, который тогда был начальником участка. Мой земляк. Очень требовательный. Как он меня гонял! Зато научил всем азам профессии. Также благодарен за науку своим тогдашним руководителям Александру Викторовичу Гоготину и его тёзке, главному инженеру шахты — Александру Викторовичу Бородаю.

Александру Рамонову тоже есть, кем гордиться. В числе его учеников — Александр Кесаев, главный инженер рудника «Скалистый», и Руслан Качмазов, начальник шахты «Запад» рудника «Комсомольский».

– Вот это поколение пришло нам на смену, и в этих ребятах я уверен, — подчёркивает Александр Юрьевич.– А вот дальше — посмотрим. У нас ведь была несколько иная школа, плюс жёсткая конкуренция. Мы приходили после институтов с идеями, амбициями, огромным желанием работать, показать себя. Тогда горняцкая профессия считалась престижной, хотя практически все начинали с рабочих должностей. Я сам год работал «на молотке», копал канавки, ничем не брезговал. И не так–то просто было стать руководителем — на скамейке запасных сидели ещё несколько человек с таким же потенциалом. Чтобы стать начальником участка, я отработал 10 лет. А сейчас на этой скамейке — один–два человека. Выбор невелик. Два года отработал — и уже начальник участка. В горном деле сейчас дефицит кадров. Нынешняя молодёжь предпочитает выбирать профессии экономистов, юристов.

Александру Рамонову неоднократно предлагали работу в других структурных подразделениях «Норникеля», звали и в сторонние компании, причём с перспективой карьерного роста. Ехать куда–то не хотелось — Норильск держал крепко: семья, дети. А здесь сулили повышение, но при условии кабинетной работы. «А я люблю живое дело», — поясняет он причину своих отказов. И оставался верен «Комсомольскому».

«Уважай старших!»

Во всех начинаниях Александра Юрьевича всегда поддерживает любимая супруга. С Индирой они знакомы с детства. В отличие от Александра ей тяжело дался переезд в Норильск.

– Она первое время по ночам плакала: «Хочу к маме...», — с улыбкой вспоминает он. — Я один раз не выдержал и сказал: «Собирайся и езжай! А моё место здесь» Осталась. И больше слёз я не видел.

Пока дети не пошли в школу, жена занималась домом. Потом взмолилась: «Хочу на работу!» Она по профессии экономист. Устроилась туда же — на «Комсомольский», взяли в отдел снабжения. Когда три года назад сын окончил школу и поступил в столичный вуз, на семейном совете решили, что супруга вместе с детьми поедет в Москву — присмотреть за начинающим студентом, да и младшей дочери через три года предстояли вступительные экзамены.

Александр Юрьевич с гордостью рассказывает о своих детях. Батраз учится на экономиста в Московском городском университете управления Правительства Москвы, перешёл уже на четвёртый курс. Парень активно занимается спортом, увлёкся волонтёрской деятельностью. Дочь Виктория нынче поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, причём на бюджет. Будет психологом. «Она у меня упёртая! Всегда добивается, чего хочет», — уверен в ней отец.

– К сожалению, я мало внимания уделял детям — постоянно пропадал на работе, — признаётся Александр Юрьевич. — Как–то дочка потребовала, чтобы именно я забрал её из садика, а то, мол, все дети думают, что у неё нет папы. Но мы всегда старались собираться все вместе за ужином, чтобы поделиться новостями, обсудить какие–то планы. И никто не встанет из–за стола, пока все не поедят. Вот такая у нас традиция... Уважение к старшим — ещё одна заповедь нашей семьи. Никогда не прощу своим детям, если они, будучи на моей родине, не навестят могилы бабушки–дедушки. Надо чтить память предков.

Сёстры и братья Александра Юрьевича живут в Осетии, они всегда на связи, поддерживают друг друга и словом и делом. Кстати, братья Рамоновы и сыновей в честь друг друга назвали. Вот только давно они вместе не собирались, сетует наш герой. Всё дела, дела...

Сейчас грядёт новый этап в жизни. Оглядываясь назад, Александр Юрьевич говорит, что всем доволен. И очень гордится «Комсомольским». Прощаясь с Норильском, желает своим коллегам безаварийной работы, горняцкой удачи, крепкой кровли над головой, а норильчанам — быть добрее друг к другу.

– Самое главное — беречь людей! — наказал он своим линейным руководителям, собрав их перед отъездом. — Вам доверили кто–то отца, кто–то сына, мужа, брата — не забывайте об этом. И чтобы дружные были, тогда и дело спорится.

Впереди Александра Юрьевича ждут новые горизонты. Конечно, он справится — горняцкая закалка не подведёт.