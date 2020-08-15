Главное — дисциплина

Что самое приятное, сдавшие экзамены на максимум баллов сразу по двум предметам есть в Норильске ежегодно. Никита же чуть не стал «трёхсотбалльником» — на экзамене по обществознанию до наилучшего результата парню не хватило всего–то пять баллов. Выпускник рассказал «Заполярной Правде», как готовился к сдаче.

— Два года я работал с репетиторами по истории и обществознанию. А с русским языком мне очень помогла моя учительница Эмма Вильевна Разарёнова, хочу поблагодарить её. Она вела меня с пятого класса «за руку» к моей мечте, очень грустно теперь с ней расставаться. Помогло мне и то, что мы находились на дистанционном обучении — появилось больше времени на подготовку. «Дистант» вообще повлиял положительно, на мой взгляд. Учителя были лояльнее к тому, что всю подготовку, по сути, мы должны были взять на себя, — говорит Никита и называет себя усидчивым и дисциплинированным человеком, поэтому ему и было легко учиться «на удалёнке».

При этом, по его мнению, готовясь самостоятельно, 100 баллов на экзамене получить крайне сложно: только наставник поможет разобраться в критериях всех заданий, распланировать подготовку.

Также Никита считает, что для достижения на экзамене наилучшего результата не нужно зацикливаться на каком–то одном предмете. Необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, постоянно расширять свой кругозор и воспринимать ЕГЭ только как один из инструментов, помогающих поступить в желаемый вуз.

Вообще, наш герой из той породы людей, которые с младых лет знают, чего хотят, и идут к своей цели. Он рационален, вежлив и спокоен. И, кажется, спланировал уже всё: даже премия главы Норильска за успехи в учёбе не потрачена, а положена на счёт.

Его цель — поступить на юриста в СПбГУ (интересно изучать историю права), и сейчас он к ней как никогда близок. Правда, пока рано праздновать победу: конкурс в этот вуз и на этот факультет столь высок, что и его баллов может не хватить. Правда, ещё три балла добавляет полученная за успехи в школе золотая медаль. Точная дата поступления будет известна 23 августа. Надеясь, что он будет зачислен и успешно окончит обучение, Никита уже распланировал дальнейшую жизнь:

– После окончания СПбГУ пойду учиться по направлению «педагогика», хочу преподавать историю и именно в Норильске, а затем поступлю в магистратуру.

Почему столь блестящий молодой человек видит себя обычным преподавателем в родном городе? Ответ прост:

– Я хочу передавать свой опыт подрастающему поколению норильчан. И для меня это как дань уважения моим учителям, которые так хорошо меня подготовили.