Главное — доверие

Мошенничество, раскрываемость преступлений, нехватка кадров в полиции — на пресс–конференции были подняты самые животрепещущие для Норильска темы.

– Уровень преступности остался прежним. Лидирующие позиции занимают преступления в сфере информационных технологий, криминогенную нагрузку терпят сферы экономики, производства и транспорта. Однако положительная тенденция есть — преступления против личности, а также имущественные, например, грабежи и разбои, полиция раскрывает на сто процентов, — подчеркнул Олег Мусихин.

Одно из главных направлений работы полиции — профилактика правонарушений. Олег Мусихин рассказал, что в Норильске она — на должном уровне. Так, благодаря профилактическим мерам полицейским удалось не допустить изнасилований.

Также благодаря профилактике, в том числе и взаимодействию с администрацией города, представителями национальных и религиозных диаспор, общественных организаций, удаётся стабилизировать межнациональные отношения. А сотрудничество полиции с департаментом безопасности «Норникеля» помогает предотвратить нарушение закона и общественного порядка со стороны сезонных рабочих. Олег Мусихин отметил, что эффективное взаимодействие между всеми структурами — это один из несомненных плюсов Норильска. Причём к сотрудничеству с полицией готовы и норильчане — горожане активно обращаются к полицейским за помощью, а также помогают в раскрытии преступлений, не отказываясь давать свидетельские показания.

Имеет смысл и патрулирование улиц народными дружинниками — это движение в Норильске сегодня активно возрождается. Конечно, общественники не имеют тех полномочий, которые есть у сотрудников полиции, но их присутствие горожан дисциплинирует.

Одно из важных направлений деятельности полиции — выявление скрытых преступлений. К ним относятся коррупция, незаконный оборот наркотиков и проституция.

– У нас на протяжении трёх лет, наверное, одни из лучших результатов по расследованию преступлений, совершённых организованными преступными группами. Я говорю про преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Каналы поступления запрещённых веществ мы знаем, причастных к этому изобличаем. То же касается и проституции, — рассказал Олег Мусихин.

Говоря о сезонных преступлениях, Олег Владимирович с сожалением отметил, что летом стабильно увеличивается количество пьяных водителей. Так, только за одни выходные было выявлено восемь случаев вождения в нетрезвом виде. И это сигнал к увеличению на городских улицах патрулей и проведению дополнительных профилактических мероприятий. При этом остро стоит вопрос дефицита кадров: несмотря на то что за последнее время в Норильск из других отделов края перевелись 32 сотрудника, недокомплект составляет 91 человек. Всего же сегодня в штате Норильского отдела МВД 698 сотрудников.

– Все поставленные перед нами задачи мы выполняем. Все сотрудники полиции и госавтоинспекторы самоотверженно несут службу, несмотря ни на какие сложности. И статистика говорит о том, что мы с честью справляемся со своими обязанностями: раскрываемость в нашем городе составляет 74 процента, несмотря на то что львиная доля преступлений — сложно расследуемые кибермошенничества. Нам, кстати, работая с такими делами, приходится выезжать в командировки в другие регионы, так как большинство мошенников находятся за пределами Норильска. Так что это тоже усложняет работу и влияет на численность присутствующего в городе личного состава, — рассказал Олег Мусихин.

Руководитель Норильского отдела МВД уверен, что качество работы намного важнее, чем количественные показатели.

– Качество работы — это помощь гражданам. Это главное. Важно всё учесть, задокументировать, все уголовные дела возбудить и постараться, конечно же, все их раскрыть, но процент раскрываемости сам по себе не показатель, главное — доверие. Мы стремимся к открытому диалогу, стараемся использовать не строгую назидательную форму общения с гражданами, а разъяснительную. И, на мой взгляд, у нас это получается, — отметил Олег Мусихин.

Также с журналистами пообщалась начальник отделения по делам несовершеннолетних Ольга Курунина. Она рассказала, что норильские подростки стали чаще уходить из дома. Так, с начала года было зафиксировано 23 «побега», что на 2 случая больше, чем за аналогичный период 2020–го, за весь же прошлый год обращений в полицию по фактам ухода детей из дома было 45.

Чтобы свести к минимуму риск ухода ребёнка из дома, Ольга Курунина рекомендует выстраивать с ним доверительные отношения. Всегда выслушивать, особенно если он хочет поделиться чем–то сокровенным. Не осуждать. Никогда, даже в шутку, не угрожать тем, что прогоните из дома, если он сделает что–то не так. Следить, чтобы ребёнок не перенапрягался и у него оставалось время на интересный и полезный досуг, увлечения. Ребёнок должен чувствовать уважение к себе со стороны родителей, и это особенно важно в подростковом возрасте.

Если ребёнок всё же ушёл из дома и не вернулся к назначенному времени, необходимо незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефону 102, по городским номерам дежурных частей в Центральном районе: 47–24–01 или 34–02–02, в Кайеркане: 39–19–31, в Талнахе: 37–15–12 или 45–11–04 или на единый телефон дежурно–диспетчерских служб 112.