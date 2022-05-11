Главное управление МВД России по Красноярскому краю оказывает пострадавшим в пожарах помощь в восстановлении документов

Так, для оформления документов по линии Госавтоинспекции — водительского удостоверения и документов на транспортное средство — гражданам необходимо обратиться в ближайшее территориальное подразделение РЭО ГИБДД. Документы будут выданы в кратчайшие сроки без уплаты государственной пошлины.

Правоохранители напоминают, что по вопросам оформления паспорта гражданина РФ, утраченного или повреждённого в результате пожара, а также других документов граждане могут получить консультацию в круглосуточном режиме по телефону горячей линии ГУ МВД России по Красноярскому краю 8 (3912) 29-57-77.