Главное — внимание

«Раньше дети были другими», — замечают учителя и родители. Это не повод для сетования, а просто констатация факта. И с этим приходится работать. После принятия поправок в Закон «Об образовании» самое время подумать, какие именно «не те дети» выросли, откуда они взялись, а главное, как найти к ним подход, когда методы наших родителей уже неэффективны, а местами и неприменимы. Об этом мы поговорили с заведующей детским садом «Конёк–горбунок», депутатом Норильского городского Совета Татьяной Скорик.

Она пришла работать в детский сад в 1990 году музыкальным руководителем и лично прошла через все метаморфозы образовательной системы. Сейчас Татьяна Васильевна может судить о недостатках старой системы и её преимуществах, а также о ценных достижениях реформы, от которых не хочется отказываться в погоне за стандартизацией.

– Татьяна Васильевна, расскажите, в чём заключается золотой стандарт дошкольного образования, к которому мы сейчас стремимся?

– Реформа образования ведётся с 1991 года, и мы понимаем, что не во всех вопросах она себя оправдала. Постепенно мы возвращаемся к старым единым стандартам. Это была хорошая фундаментальная база, которую не стоило разрушать. Сейчас мы стремимся к единым требованиям. Но переживать не стоит, ведь творчество в профессии воспитателя никто не отменял. Поэтому грядущие перемены не вызывают беспокойства.

– Как бы вы охарактеризовали тот фундамент? Что было хорошего в старой модели?

– Знания, умения, навыки — наш любимый ЗУН, с которым все выпускники педагогических училищ приходили на работу в детский сад. В какой–то момент мы хотели отказаться от старых принципов, но оказалось, что всё новое — это хорошо забытое старое.

Мне нравится в новой системе стандартов то, что мы убрали слово «должен». Ребёнок нам ничего не должен, он растёт и развивается. А мы, взрослые, должны ему помогать. Поэтому, думаю, что с помощью стандартизации дошкольного образования и внедрения единого подхода мы сумеем сохранить традиции дошкольного воспитания и образования.

Современные родители часто заблуждаются, считая, что при переходе в школу ребёнок должен уметь писать, читать и считать. Нет. В дошкольном возрасте основным видом деятельности является игра и ребёнок должен наиграться.

Безусловно, мы учим самоорганизации, прививаем любовь к труду, Родине, но ещё важно научить добиваться своих целей, от этого зависит насколько ребёнок будет усидчив и прилежен в учебе. Ведь в школе игра постепенно отходит на второй план, всё больше времени отдается учёбе.

Огромное внимание в дошкольном воспитании уделяется вопросу развития коммуникативных навыков. Умение дружить добавляет ребёнку уверенности.

– Можете выделить положительные изменения в сфере дошкольного образования?

– Прежде всего это подход к предметно–развивающей среде. Я родилась в Норильске в 1969 году и ходила в детский сад № 4, где много лет спустя стала заведующей. Эта смена эпох и поколений проходила на моих глазах.

В моём детстве были полочки, на которых стояли игрушки, так сказать для красоты, и детям нельзя было их трогать. Сегодня такие воспоминания вызывают улыбку. Наверное, можно понять, ведь раньше был дефицит развивающих пособий и игрушек. А теперь всё есть, и развивающая среда так устроена, что дети сами выбирают, чем они будут заниматься в течение дня. Этому способствуют и принципы полифункциональности и трансформируемости, которые, например, позволяют переставить и изменить функцию мебели. Это здорово.

– Одно из важных достижений реформы — инклюзивность. Насколько это сложно с материально–технической стороны и как справляются педагоги?

— Это началось в 2013 году. И мы были не готовы к таким переменам. Буквально через пару лет сады начали перестраиваться. Сейчас любое дошкольное учреждение готово принять ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Нужно только немного времени и терпения и помнить про индивидуальный подход. Решаем вопросы по мере их поступления. Например, в учреждение поступил ребенок с ДЦП, для него и создаём условия — приобретается специальное кресло, вертикализатор, обустраивается игровая и туалетная комнаты. Считаем важным в таких случаях вопрос преемственности. При переходе в школу такого ребёнка мы общаемся с руководством и педагогами, чтобы у них было время также подготовиться и создать необходимые условия.

– Сейчас количество групп компенсирующей направленности увеличивается. И может показаться, что растёт число детей с особыми потребностями. Так ли это?

– На самом деле у нас просто не было возможности открывать столько групп. Сейчас в каждом саду есть логопед, дефектолог, психолог. Особенным детям не уделялось должное внимание, но это было давно. Сейчас всё по–другому. Создано очень много клубных объединений и кружков, где каждому находится занятие.

Мы отслеживаем развитие каждого ребёнка и стараемся выпустить его в школу уже с портфолио, в котором указаны все его достижения и увлечения. Пусть он не блистает в точных науках, зато, к примеру, он поёт и танцует. Недавно на городском мероприятии встретила бывшего воспитанника. Даже не узнала его сразу — повзрослел. Сейчас он учится в Политехническом колледже и поёт на городской сцене, а ведь была серьёзная проблема со здоровьем. Парень нашёл свое место в жизни. И это здорово.

– Одна из самых острых тем для садиков Крайнего Севера — здоровьесбережение. В этой связи многие с благодарностью вспоминают советские детские сады. А что сейчас делается для здоровья дошколят?

— Да, прежде всего дошкольник должен быть здоров, тогда и в учёбе будет успевать, и на увлечение силы останутся. Я убеждена, что закрытие физиокабинетов в дошкольных учреждениях было поспешным решением, но того требовало законодательство. Тем не менее вопрос здоровьесбережения в нашей деятельности остаётся приоритетным. Например, у нас работает кабинет «БОС–здоровье», где дети делают дыхательную гимнастику; бассейн; проводятся физкультурные занятия.

Сейчас в планах — разработать новый полноценный проект. Почему бы не вернуть кабинеты здоровья с медицинской сестрой? Можно сделать соляную комнату, жемчужные и хвойные ванны, кабинеты ингаляционной терапии, массажные, организовать фотарий. Вернуть это будет сложно, но нужно стараться.

– Кадровый голод сказывается на педагогических коллективах в детских садах?

– Получить сразу опытных педагогов и специалистов сегодня — это большая редкость, ощущается их нехватка. Раньше много выпускников Норильского педагогического колледжа шли работать к нам. Теперь многие уезжают после окончания 11–го класса за «вышкой» в другие города и остаются там. При этом выпускников вузов, которые приходят на работу в сад, приходится доучивать буквально с азов. В молодом специалисте ценится знание дошкольной методики. К тому же нужно понимать, что воспитатель — это призвание. Работа сложная, без любви к профессии здесь делать нечего.

– Какие рекомендации вы могли бы дать родителям?

– Играйте с детьми. Не следует давать указания, которые вы сами не соблюдаете. Показывайте всё на своём примере. Дошкольник копирует родителей. Сейчас многие родители покупают огромное количество игрушек, как бы откупаясь от малышей. Не следует так делать, нужно просто проводить время с ребёнком, любить его. Больше ничего не нужно.