Главные скрепы

Экологическое воспитание

Проект реализован кафедральным собором «Всех скорбящих Радость» при поддержке Фонда президентских грантов. Цели мероприятия — популяризация экологического туризма Таймыра, духовно–нравственное и экологическое воспитание участников, повышение экокультуры, а также развитие пешего, водного, велотуризма, альпинизма и скалолазания.

Под руководством опытных специалистов, педагогов, научных сотрудников и священнослужителя участники провели активный познавательный досуг в стенах храма и в полевых условиях. В рамках мероприятия были проведены уникальные занятия по краеведению, знакомству с флорой и фауной территории, исследование экологического состояния воды Норило–Пясинской водной системы, осуществлён поиск старинных промысловых троп старожильческого русского населения, артефактов с целью подтверждения информации освоения территории русскими поселенцами в XVII–XIX веках.

Норильские альпинисты

Полевой этап проекта стартовал с майского восхождения на гору Большую Барьерную. Ему предшествовали тренировочные занятия на скалодроме лыжной базы «Оль–Гуль». После знакомства со снаряжением были отработаны технические приёмы с верёвками, страховкой и самостраховкой. А те из участников, у кого уже имеется опыт, закрепили навыки передвижения по искусственному рельефу, в том числе с использованием ледового снаряжения.

Альпинистские сборы изначально планировали провести на полуострове Каменный озера Лама. Однако погода внесла коррективы. Неблагоприятные метеоусловия, неустойчивый снежный покров и наледи не позволили в установленные сроки добраться на плато Путорана.

Гора Большая Барьерная (плато Лонгтокойский камень) была запасным вариантом. Главное её преимущество — расположение рядом с городом, не надо ехать на материк или на Ламу, чтобы выполнить норматив на значок «Альпинист России». К тому же она оказалась интересной в техническом плане. Получился хороший учебно–тренировочный маршрут для закрепления навыков подъёма и передвижения по крутому снежно–ледовому склону в «кошках», работы в связках с ледорубом.

Хотелось бы добавить, что трасса восхождения на гору в прошлом году была внесена в классификатор альпинистских маршрутов Федерации альпинизма России. Она предназначена для обучения начинающих альпинистов и даёт возможность совершить восхождение по маршруту 1Б категории сложности, который появился благодаря первопроходцу — профессиональному альпинисту, норильчанину Дмитрию Орлову.

Потенциал Болгохтоха

В рамках гранта была предусмотрена закупка оборудования и снаряжения. Благодаря этому появились новые катамараны и дополнительные туристские принадлежности для сплава. Обкатать новое оборудование планировалось на маршруте протяжённостью 80 километров по реке Болгохтох.

Из природоохранных соображений выход сдвинули на неделю вперёд, чтобы не тревожить канюков, сидящих на кладках. Этот перенос не позволил пройти запланированный маршрут до конца. Но в любом случае сплав получился интересным, в том числе в техническом отношении. Водные препятствия на пути были второй и третьей категории сложности. Участники сплава, помимо приобретения навыков управления катамаранами, получили удовольствие от вида красивых скальных берегов и великолепных каньонов. В верховьях маршрут проходит по шиверам, есть несколько порогов. Руководители сплава оценили и туристический потенциал Болгохтоха. И хотя в верховьях маршрут перспективен в первую очередь летом — для передвижения на катамаранах, сезон можно несколько продлить, используя пакрафты.

На кордон

Для норильчан экспедиция началась 20 июня, в день Святой Троицы с литургии в Свято–Введенском храме города Дудинка, после которой участники отправились на теплоходе к южным границам Норильской епархии — в посёлок Бор. В пути по Енисею группа воссоединилась с участниками из Туруханска и прибыла в посёлок в полном составе 23 июня, в День всех сибирских святых. Этот день является престольным праздником храма в посёлке Бор, освящённого в честь первого сибирского святого — мученика Василия Мангазейского.

О житии этого святого и об истории города Мангазея ребятам ещё на теплоходе подробно рассказала руководитель епархиального отдела по канонизации святых монахиня Илариона (Сухова). В посёлке Бор прямо с теплохода все попали на праздничную литургию, возглавил которую епископ Агафангел.

Далее в течение недели участники находились в Бору, изучая живописную природу и участвуя в различных мероприятиях. Они совершали пешие походы в сосновый бор и по побережью

Енисея, учились разводить костёр и ловить удочкой рыбу. Самым запоминающимся приключением стала поездка на кордон заповедника «Центральносибирский» — в заброшенную деревню Комса в Туруханском крае, организованную сотрудниками заповедника и ГИМС. Там, в деревянной церкви, история которой предположительно насчитывает более ста лет, был совершён молебен, а затем у обелиска жителям деревни, погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны — лития. Сотрудники краеведческого музея в Доме детского творчества «Островок» показали участникам предметы быта, найденные ранее в деревне Комса. Экспонаты вызвали у ребят неподдельный интерес и желание прикоснуться к истории прошлого века.

Последним этапом экспедиции стало посещение Свято–Троицкого Туруханского монастыря на пути следования из посёлка Бор в Дудинку. Настоятель монастыря игумен Софроний (Семёнов) провёл краткую обзорную экскурсию по Свято–Троицкому храму монастыря, где у участников экспедиции была возможность прикоснуться к мощам первого сибирского святого мученика Василия Мангазейского.

Следами первопроходцев

На озере Лама путешественники прошли буквально по следам первопроходцев — геологов, геофизиков, гидрологов и старожильческого русского населения. Увидели и даже потрогали орудия добычи пушнины, побывали в отъезжей избе, поставленной во второй половине 20–х годов прошлого столетия самим Николаем Урванцевым. Отдали дань памяти первопроходцам у креста, что на мысе напротив реки Бучарама. Побывали на реке Витаминке на полуострове Каменный, обязанной своим названием витаминному напитку, который здесь производился. Благодаря ему десятки (если не сотни) тысяч узников Норильлага были спасены от цинги, смертельного на тот момент заболевания. Побывали на мысе

Тонком, на месте проведения так называемого мирного ядерного взрыва, одной из целей которого было глубинное сейсмическое зондирование земной коры для изучения структур, перспективных с точки здения получения полезных ископаемых.

Эколого–краеведческие походы всегда заканчиваются сбором и вывозом мусора. Вот и в этот раз было собрано и вывезено в город 143 кг мусора. Но важнее другое — за две недели участники увидели красоту Таймыра, познакомились с мужественными людьми, приходившими неоднократно им на помощь, узнали много интересного из истории освоения региона.

Предтеча Норильска

Участники проекта посетили знаковое место для нашего города — станок Норильский. Это место на стрелке рек Рыбной и

Норильской впервые упоминается в записках Харитона Лаптева в 1742 году. Станок Норильский (часовня) — это предтеча Норильска. На экскурсии ребята узнали историю станка, увидели нижние венцы самой часовни и остатки других строений. Им удалось собрать артефакты, предположительно относящиеся к первой половине XX века. А кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Заика Александр Леонидович провёл для ребят занятия по археологии и палеонтологии.

И многое другое

На туристической территории близ реки Хараелах был проведён семейный туристический слёт. Семьям было предложено пожить три дня в палаточном лагере на свежем воздухе. Отказ от интернета и соцсетей, полевая кухня, получение навыков жизнеобеспечения в дикой природе, занятия по технике пешеходного туризма, обучение водному туризму на байдарках и пакрафтах, живое общение за чашкой чая у вечернего костра — все это составляло ежедневную программу лагеря.

В рамках проекта «Православные семейные сборы» была организована смена православного детского летнего лагеря

«Архиерейское подворье». На территории храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Норильске воспитанники воскресной школы при храме вместе с родителями и преподавателями занимались благоустройством и озеленением, кулинарным и кондитерским искусством, а ещё попробовали посадить вербы методом черенкования, который гарантирует почти 100–процентную приживаемость.

Смысл в служении

Проект позволил физически оздоровиться и повысить уровень духовно–нравственного воспитания всех участников, помог укрепить семейные отношения. Кроме того, семьи подружились между собой, в Норильске появились семейные сообщества, объединённые совместными интересами. Досуг детей был наполнен созиданием, они окрепли физически и укрепили дисциплину, поняли, что такое ответственность. Все участники лучше узнали историю родного края. Проект способствовал развитию патриотизма, желания трудиться на благо своей территории и совершать добрые дела. У детей и взрослых укрепился интерес к православию, дети стали чаще посещать храмы.

Благополучатели и общественность высоко оценивают поддержку, которую оказал Фонд президентских грантов кафедральному собору «Всех скорбящих Радость» города Норильска. Уникальность проекта в том, что сообщество «Семейный клуб» было организовано не только из приходских семей, но и жителей Большого Норильска. Теперь они планируют совместный активный отдых в выходные дни и отпуск с учётом мероприятий клуба.

«Подобного рода мероприятия проводим уже 12 лет, начиная с февраля 2010 года. Всё это время — в основном за собственный счёт и деньги родителей либо в партнёрстве с турклубом «АЯН», «Заповедниками Таймыра», Федерацией скалолазания и альпинизма. А постоянный партнёр проектов — Клуб исследователей

Таймыра — даёт важную составляющую любого нашего мероприятия — историческую. Надо знать и любить место, где ты живёшь. От этого ещё больше ценишь окружающий мир и чётче видишь смысл жизни. А он, на мой взгляд, заключается в служении. Какого бы ты ни достиг жизненного и профессионального уровня, грош ему цена, если ты не передашь знания и опыт другим», — поделился организатор «Православных семейных сборов» Юрий Чумак.