Главный художник Таймырского дома народного творчества стал победителем конкурса «Моя страна — моя Россия»

Владимир Берестецкий взял победу в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» с проектом «Школа тундровика», направленным на обучение детей-сирот и детей-инвалидов коренных народов Таймыра традиционному ведению быта.

«Школа тундровика» работает с 2014 года. Занятия для школьников проводят серебряные волонтёры — представители пяти этносов Таймыра на пяти языках. Для обучения были разработаны специальные методические программы: «Чумработница», «Рыбак», «Охотник», «Традиционные инструменты народов Таймыра», «Народное творчество». Уроки проходят в специально установленных и обустроенных чумах, в учебной аудитории и выставочных залах Дома народного творчества.

«Одна из важнейших проблем региона — нежелание молодёжи перенимать опыт ведения хозяйства у старшего поколения, что зачастую приводит к ведению асоциального образа жизни. Именно сейчас решение этой проблемы — приоритетная задача. Это позволит решить вопрос дальнейшей социализации и интеграции в общество детей из группы риска и обеспечить кадрами таймырскую тундру. И сегодня проект «Школа тундровика» получил поддержку на федеральном уровне», — рассказал Владимир Берестецкий.