Главный оленевед Таймыра

Этот страстно увлечённый своим делом человек убедительно рассказывал, что, несмотря на внешнее благополучие, успокаиваться нельзя. Популяцией дикого северного оленя надо постоянно заниматься целому коллективу профильных специалистов института — проводить мониторинг, регулировать добычу, следить за воспроизводством, учитывать антропогенный фактор и защищать от хищников. «Мы не должны расслабляться и забывать об олене, ибо всё может измениться. Нельзя рассчитывать на саморегуляцию. Наша задача — постоянно следить за состоянием популяции и при необходимости принимать меры по поддержанию стабильной численности поголовья», — убеждал он.

Леонид Александрович работал тогда в НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера (НИИСХ) и, как оказалось, предвидел за много лет тот процесс, который сейчас вызывает тревогу, — невероятное по темпам снижение численности оленя на Таймыре. Сегодня есть угроза всей таймырской популяции. И Колпащиков предсказал это ещё тридцать лет назад! Такая прозорливость учёного неудивительна. Тогда, в начале 1990–х годов, Леонид Александрович уже более 20 лет занимался изучением дикого северного оленя, защитил кандидатскую диссертацию и был в числе тех немногих специалистов, кто знал тему не понаслышке, а на практике. Он и сейчас не пропускает ни одного полевого сезона, их у него уже более 50!

В те годы, при росте численности оленя, было необходимо определить оленеёмкость пастбищ в ареале таймырской популяции, чем и занялся тогда Колпащиков с коллективом геоботаников и зоологов, выясняя, какую предельную численность поголовья могут прокормить угодья. Его скепсис на фоне не предвещающих угрозы отчётов был вполне обоснован — кормовая база Таймыра была велика, но не бесконечна. Колпащиков высказал свои сомнения не только по ограничению кормового ресурса, но и обозначил целый комплекс других проблем.

– В те страшные годы прямо на глазах разрушалась создаваемая десятилетиями советская система управления популяцией дикого северного оленя, — вспоминает Леонид Александрович. — В лихие 90–е были уничтожены многие промысловые точки. Они располагались на пути миграции оленьих стад и работали в соответствии с научными принципами. Промысловики точно знали, сколько и какого зверя можно добыть, чтобы не нанести вреда общему поголовью. В стаде учитывалась доля самцов, самок и молодняка. Этот регламент в эпоху рухнувшей экономики быстро забыли, а на смену плановому промыслу пришли неконтролируемые браконьерские бригады, готовые убивать неприкосновенных когда–то самцов исключительно ради лечебных рогов (пантов) и деликатесного языка. С одной стороны, развал промысловой системы на Таймыре позволил вырасти поголовью дикого северного оленя, но ещё быстрее и совершенно бесконтрольно росла браконьерская добыча. И влиять на этот процесс в те годы было практически невозможно. Кроме того, советские промысловики постоянно регулировали численность главных врагов оленей — волков. Их отстреливали до 800 штук за год! Эта работа тоже прекратилась в 1990–х, и расплодившийся хищник стал серьёзно уменьшать рогатое поголовье.

Даже сейчас эти воспоминания вызывают сильные эмоции у Леонида Александровича... К сожалению, тогда, в начале 1990–х, молодого учёного почти никто не слышал.

Сегодня наш герой уже отметил 50–летний юбилей своей научной деятельности и готовится к празднованию своего 75–летия. Леонид Александрович — доктор биологических наук, член–корреспондент РАЕН, лауреат премии Совета министров СССР, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра». Он мало говорит о себе, зато без устали рассказывает о своих учителях, коллегах и единомышленниках, среди которых как на подбор сплошные корифеи науки и легендарные специалисты в области биологии, географии Заполярья.

Природная тяга к знаниям и невероятная работоспособность вели его по научным дорогам. Леонид Александрович приехал в Норильск в 1970 году как биолог–охотовед после окончания Кировского сельскохозяйственного института. В научно–исследовательском институте сельского хозяйства Крайнего Севера (НИИСХ) молодой специалист прошёл путь от старшего лаборанта до заведующего отделом биологических ресурсов. А в 2013–м возглавил научный отдел ФГБУ «Заповедники Таймыра». Значительный вклад Леонид Колпащиков внёс в изучение крупнейшей в Евразии таймырской популяции диких северных оленей. Имя учёного широко известно и за рубежом. Он участвовал в международных съездах и симпозиумах по охране окружающей среды.

Научная дорога Колпащикова была богата на различные интересные события и значимые проекты. Например, в начале 1970–х ему посчастливилось принять участие в уникальном международном проекте возрождения популяции овцебыков на Таймыре. Этот современник мамонта водился на территории России и, в частности на Таймыре, около 2800 лет назад. В Евразии овцебыки вымерли, но на американском континенте и в Гренландии чудом сохранились. Ещё в начале ХХ века появилась идея возродить популяцию в Евразии, однако до поры эти фантазии считались несбыточными. Всё изменилось, когда в 1971 году в СССР приехал премьер–министр Канады Пьер Эллиот Трюдо, посетил он и закрытый в те времена Норильск, что стало большой сенсацией. Канадцы привезли в подарок нашим учёным 30 овцебыков для реинтродукции. Началась масштабная и архисложная работа по созданию заново природной популяции уникального животного на Таймыре. Десять долгих лет почти никто не верил в успех, однако были учёные, которые фанатично работали на результат, и Леонид Колпащиков в их числе. На нехоженых просторах Таймыра, возле одноименного озера у реки Бикады, с невероятными трудностями был построен биостационар, где ученые–энтузиасты много лет и зимой, и летом поддерживали животных, надеясь на прирост поголовья. Шли годы, но все усилия были тщетны, однако упорство и труд принесли свои результаты. Леонид Александрович вместе с коллегами уже в начале 1980–х праздновал первый прирост поголовья овцебыков. Эта весть тогда стала мировой сенсацией, а сегодня общая численность данного вида на Таймыре составляет более пяти тысяч особей!

Однако главное дело Леонида Колпащикова — изучение диких северных оленей, и не только на Таймыре. Знания и опыт учёного находят применение и в других арктических областях. Он разработал уникальные программы для Якутии, Чукотки... Много публиковался. Более 250 научных статей — это не только теоретические умозаключения, но и практический вклад в науку, подтверждённый конкретными результатами. Не случайно Колпащикова пригласили экспертом от России в международную рабочую группу по северному оленю CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment Network (CARMA).

Леонид Александрович сегодня популярен и востребован. Он владеет опытом проведения экологических экспертиз, разработки программ мониторинга в зоне воздействия промышленных объектов на севере Средней Сибири. Отчасти востребованность учёного объясняется ещё и тем, что, когда в период политических потрясений на стыке веков была разрушена система преемственности поколений, он остался практически единственным специалистом на Таймыре в области изучения северного оленя. Однако у него сейчас есть немало последователей.

Доктор наук и член–корреспондент РАЕН Колпащиков полон планов и энергии. Он деловит и бодр, зимой посещает спортзал, бегает на лыжах, летом обязательно в поле — работает и мечтает заниматься изучением оленя столько, сколько сможет. «Там еще столько всего интересного...», — говорит он. — Да и популяцию надо спасать!». Кроме того, публикаций мэтра с нетерпением ждут все профильные научные журналы мира...

Так держать, Леонид Александрович!

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За разработку «Научные и практические основы создания промыслового оленеводства» Леонид Колпащиков был удостоен звания лауреата премии Совета министров СССР.

Леонид Александрович был научным консультантом нескольких фильмов, посвящённых охране природы Таймыра. Принимал активное участие в проектировании заповедников «Путоранский» и «Большой Арктический», заказников «Пуринский» и «Горбита», территории традиционного природопользования «Попигай».

В 2005 году решением оргкомитета Всероссийской конференции «Новая государственная экологическая политика в реальном секторе экономики» был награждён почётной медалью «За достижения в охране окружающей среды».

В 2006 году в честь своего 60–летия удостоился медали «За профессиональное мастерство» от администрации Норильска.

В 2009–2010 годах являлся координатором международного проекта «Сохранение биоразнообразия на Таймыре».

В 2010 году получил диплом Московского городского общества охотников и рыболовов за заслуги в развитии охотничьего хозяйства, медаль Святого Великомученика Георгия Победоносца и благодарственное письмо оргкомитета Международного полярного года за вклад в осуществление российской программы исследований.

В 2011 году Леониду Александровичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник Таймыра».

В 2015 году Колпащиков получил юбилейный почётный знак Красноярского края «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в области науки Красноярского края».

В 2021 году был награждён медалью имени А.А. Силантьева и дипломом «За вклад в развитие охотоведения».

Также в числе наград юбиляра почётные грамоты Сибирского отделения РАСХН и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, губернатора Таймырского автономного округа и Норильского горсовета.