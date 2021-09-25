Главный оленевед Таймыра
Главный оленевед Таймыра
Лет 30 назад на одном региональном форуме обсуждали животный мир Таймыра. Когда речь зашла о самом распространенном виде — диком северном олене, вдруг возникла жаркая дискуссия. В те годы численность оленя на полуострове доходила до миллиона особей, и тревоги его судьба ни у кого не вызывала. За исключением Леонида Колпащикова.
Этот страстно увлечённый своим делом человек убедительно рассказывал, что, несмотря на внешнее благополучие, успокаиваться нельзя. Популяцией дикого северного оленя надо постоянно заниматься целому коллективу профильных специалистов института — проводить мониторинг, регулировать добычу, следить за воспроизводством, учитывать антропогенный фактор и защищать от хищников. «Мы не должны расслабляться и забывать об олене, ибо всё может измениться. Нельзя рассчитывать на саморегуляцию. Наша задача — постоянно следить за состоянием популяции и при необходимости принимать меры по поддержанию стабильной численности поголовья», — убеждал он.
Леонид Александрович работал тогда в НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера (НИИСХ) и, как оказалось, предвидел за много лет тот процесс, который сейчас вызывает тревогу, — невероятное по темпам снижение численности оленя на Таймыре. Сегодня есть угроза всей таймырской популяции. И Колпащиков предсказал это ещё тридцать лет назад! Такая прозорливость учёного неудивительна. Тогда, в начале 1990–х годов, Леонид Александрович уже более 20 лет занимался изучением дикого северного оленя, защитил кандидатскую диссертацию и был в числе тех немногих специалистов, кто знал тему не понаслышке, а на практике. Он и сейчас не пропускает ни одного полевого сезона, их у него уже более 50!
В те годы, при росте численности оленя, было необходимо определить оленеёмкость пастбищ в ареале таймырской популяции, чем и занялся тогда Колпащиков с коллективом геоботаников и зоологов, выясняя, какую предельную численность поголовья могут прокормить угодья. Его скепсис на фоне не предвещающих угрозы отчётов был вполне обоснован — кормовая база Таймыра была велика, но не бесконечна. Колпащиков высказал свои сомнения не только по ограничению кормового ресурса, но и обозначил целый комплекс других проблем.
– В те страшные годы прямо на глазах разрушалась создаваемая десятилетиями советская система управления популяцией дикого северного оленя, — вспоминает Леонид Александрович. — В лихие 90–е были уничтожены многие промысловые точки. Они располагались на пути миграции оленьих стад и работали в соответствии с научными принципами. Промысловики точно знали, сколько и какого зверя можно добыть, чтобы не нанести вреда общему поголовью. В стаде учитывалась доля самцов, самок и молодняка. Этот регламент в эпоху рухнувшей экономики быстро забыли, а на смену плановому промыслу пришли неконтролируемые браконьерские бригады, готовые убивать неприкосновенных когда–то самцов исключительно ради лечебных рогов (пантов) и деликатесного языка. С одной стороны, развал промысловой системы на Таймыре позволил вырасти поголовью дикого северного оленя, но ещё быстрее и совершенно бесконтрольно росла браконьерская добыча. И влиять на этот процесс в те годы было практически невозможно. Кроме того, советские промысловики постоянно регулировали численность главных врагов оленей — волков. Их отстреливали до 800 штук за год! Эта работа тоже прекратилась в 1990–х, и расплодившийся хищник стал серьёзно уменьшать рогатое поголовье.
Даже сейчас эти воспоминания вызывают сильные эмоции у Леонида Александровича... К сожалению, тогда, в начале 1990–х, молодого учёного почти никто не слышал.
Сегодня наш герой уже отметил 50–летний юбилей своей научной деятельности и готовится к празднованию своего 75–летия. Леонид Александрович — доктор биологических наук, член–корреспондент РАЕН, лауреат премии Совета министров СССР, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра». Он мало говорит о себе, зато без устали рассказывает о своих учителях, коллегах и единомышленниках, среди которых как на подбор сплошные корифеи науки и легендарные специалисты в области биологии, географии Заполярья.
Природная тяга к знаниям и невероятная работоспособность вели его по научным дорогам. Леонид Александрович приехал в Норильск в 1970 году как биолог–охотовед после окончания Кировского сельскохозяйственного института. В научно–исследовательском институте сельского хозяйства Крайнего Севера (НИИСХ) молодой специалист прошёл путь от старшего лаборанта до заведующего отделом биологических ресурсов. А в 2013–м возглавил научный отдел ФГБУ «Заповедники Таймыра». Значительный вклад Леонид Колпащиков внёс в изучение крупнейшей в Евразии таймырской популяции диких северных оленей. Имя учёного широко известно и за рубежом. Он участвовал в международных съездах и симпозиумах по охране окружающей среды.
Научная дорога Колпащикова была богата на различные интересные события и значимые проекты. Например, в начале 1970–х ему посчастливилось принять участие в уникальном международном проекте возрождения популяции овцебыков на Таймыре. Этот современник мамонта водился на территории России и, в частности на Таймыре, около 2800 лет назад. В Евразии овцебыки вымерли, но на американском континенте и в Гренландии чудом сохранились. Ещё в начале ХХ века появилась идея возродить популяцию в Евразии, однако до поры эти фантазии считались несбыточными. Всё изменилось, когда в 1971 году в СССР приехал премьер–министр Канады Пьер Эллиот Трюдо, посетил он и закрытый в те времена Норильск, что стало большой сенсацией. Канадцы привезли в подарок нашим учёным 30 овцебыков для реинтродукции. Началась масштабная и архисложная работа по созданию заново природной популяции уникального животного на Таймыре. Десять долгих лет почти никто не верил в успех, однако были учёные, которые фанатично работали на результат, и Леонид Колпащиков в их числе. На нехоженых просторах Таймыра, возле одноименного озера у реки Бикады, с невероятными трудностями был построен биостационар, где ученые–энтузиасты много лет и зимой, и летом поддерживали животных, надеясь на прирост поголовья. Шли годы, но все усилия были тщетны, однако упорство и труд принесли свои результаты. Леонид Александрович вместе с коллегами уже в начале 1980–х праздновал первый прирост поголовья овцебыков. Эта весть тогда стала мировой сенсацией, а сегодня общая численность данного вида на Таймыре составляет более пяти тысяч особей!
Однако главное дело Леонида Колпащикова — изучение диких северных оленей, и не только на Таймыре. Знания и опыт учёного находят применение и в других арктических областях. Он разработал уникальные программы для Якутии, Чукотки... Много публиковался. Более 250 научных статей — это не только теоретические умозаключения, но и практический вклад в науку, подтверждённый конкретными результатами. Не случайно Колпащикова пригласили экспертом от России в международную рабочую группу по северному оленю CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment Network (CARMA).
Леонид Александрович сегодня популярен и востребован. Он владеет опытом проведения экологических экспертиз, разработки программ мониторинга в зоне воздействия промышленных объектов на севере Средней Сибири. Отчасти востребованность учёного объясняется ещё и тем, что, когда в период политических потрясений на стыке веков была разрушена система преемственности поколений, он остался практически единственным специалистом на Таймыре в области изучения северного оленя. Однако у него сейчас есть немало последователей.
Доктор наук и член–корреспондент РАЕН Колпащиков полон планов и энергии. Он деловит и бодр, зимой посещает спортзал, бегает на лыжах, летом обязательно в поле — работает и мечтает заниматься изучением оленя столько, сколько сможет. «Там еще столько всего интересного...», — говорит он. — Да и популяцию надо спасать!». Кроме того, публикаций мэтра с нетерпением ждут все профильные научные журналы мира...
Так держать, Леонид Александрович!
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За разработку «Научные и практические основы создания промыслового оленеводства» Леонид Колпащиков был удостоен звания лауреата премии Совета министров СССР.
Леонид Александрович был научным консультантом нескольких фильмов, посвящённых охране природы Таймыра. Принимал активное участие в проектировании заповедников «Путоранский» и «Большой Арктический», заказников «Пуринский» и «Горбита», территории традиционного природопользования «Попигай».
В 2005 году решением оргкомитета Всероссийской конференции «Новая государственная экологическая политика в реальном секторе экономики» был награждён почётной медалью «За достижения в охране окружающей среды».
В 2006 году в честь своего 60–летия удостоился медали «За профессиональное мастерство» от администрации Норильска.
В 2009–2010 годах являлся координатором международного проекта «Сохранение биоразнообразия на Таймыре».
В 2010 году получил диплом Московского городского общества охотников и рыболовов за заслуги в развитии охотничьего хозяйства, медаль Святого Великомученика Георгия Победоносца и благодарственное письмо оргкомитета Международного полярного года за вклад в осуществление российской программы исследований.
В 2011 году Леониду Александровичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник Таймыра».
В 2015 году Колпащиков получил юбилейный почётный знак Красноярского края «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в области науки Красноярского края».
В 2021 году был награждён медалью имени А.А. Силантьева и дипломом «За вклад в развитие охотоведения».
Также в числе наград юбиляра почётные грамоты Сибирского отделения РАСХН и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, губернатора Таймырского автономного округа и Норильского горсовета.