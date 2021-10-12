Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев предложил увеличить охват населения прививками с 60 до 80%

Губернатор поддержал инициативу. В ближайшее время главный санитарный врач подпишет постановление, в рамках которого охват вакцинации в Красноярском крае будет увеличен на 20%.

Напомним, что раннее для работников 16 сфер деятельности была введена обязательная вакцинация. До 15 сентября 60% от общей численности сотрудников должны были пройти полную вакцинацию против коронавируса. Однако достижение этого показателя - не повод для того, чтобы не заниматься дальнейшей иммунизацией коллектива, считает Дмитрий Горяев. Потому он призывает работодателей привить от COVID-19 как можно больше сотрудников