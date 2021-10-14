Главный санитарный врач Красноярского края подписал постановление об увеличение охвата вакцинации против коронавируса
Главный санитарный врач Красноярского края подписал постановление об увеличение охвата вакцинации против коронавируса
С сегодняшнего дня охват вакцинированных от общего числа сотрудников на предприятиях должен составлять 80%.
Напомним: ранее, согласно постановлению Дмитрия Горяева, работодатели должны были обеспечить полную вакцинацию 60% сотрудников.
Под обязательную вакцинацию попадают:
- работники сфер образования и здравоохранения;
- работники социальной защиты и социального обслуживания;
- госслужащие;
- работники МФЦ;
- работники сферы транспортных услуг;
- работники финансовых организаций;
- работники, оказывающие услуги почтовой связи;
- работники сферы торговли, общественного питания;
- работники гостиничных и иных услуг;
- работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;
- работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;
- работники сферы ЖКХ и энергетики;
- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;
- работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;
- лица, работающие вахтовых методом;
- лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.
До 15 декабря работодатели должны отчитаться о вакцинации 80% сотрудников от общего количества. Предприниматели должны предоставить в ближайшую к месту работы поликлинику списки сотрудников, подлежащих вакцинации. В списках не должно быть тех, кто уже вакцинировался или имеет медотвод.
Напомним, что от вакцинации освобождаются граждане, имеющие документальное подтверждение противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Это могут быть аллергия, обострение хронических заболеваний, онкология.
В случае отказа от вакцинации работодатель вправе отстранить сотрудника от работы или перевести на дистанционный режим.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предпринимателям грозит административное наказание по ст. 6.3 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до миллиона рублей.