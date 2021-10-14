Главный санитарный врач Красноярского края подписал постановление об увеличение охвата вакцинации против коронавируса

Напомним: ранее, согласно постановлению Дмитрия Горяева, работодатели должны были обеспечить полную вакцинацию 60% сотрудников.

Под обязательную вакцинацию попадают:

- работники сфер образования и здравоохранения;

- работники социальной защиты и социального обслуживания;

- госслужащие;

- работники МФЦ;

- работники сферы транспортных услуг;

- работники финансовых организаций;

- работники, оказывающие услуги почтовой связи;

- работники сферы торговли, общественного питания;

- работники гостиничных и иных услуг;

- работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;

- работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;

- работники сферы ЖКХ и энергетики;

- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;

- работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;

- лица, работающие вахтовых методом;

- лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

До 15 декабря работодатели должны отчитаться о вакцинации 80% сотрудников от общего количества. Предприниматели должны предоставить в ближайшую к месту работы поликлинику списки сотрудников, подлежащих вакцинации. В списках не должно быть тех, кто уже вакцинировался или имеет медотвод.

Напомним, что от вакцинации освобождаются граждане, имеющие документальное подтверждение противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Это могут быть аллергия, обострение хронических заболеваний, онкология.

В случае отказа от вакцинации работодатель вправе отстранить сотрудника от работы или перевести на дистанционный режим.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предпринимателям грозит административное наказание по ст. 6.3 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до миллиона рублей.