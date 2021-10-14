МАУ ИЦ «Норильские новости»

Главный санитарный врач Красноярского края подписал постановление об увеличение охвата вакцинации против коронавируса

Главный санитарный врач Красноярского края подписал постановление об увеличение охвата вакцинации против коронавируса

Главная / Новости / Общество

Главный санитарный врач Красноярского края подписал постановление об увеличение охвата вакцинации против коронавируса

С сегодняшнего дня охват вакцинированных от общего числа сотрудников на предприятиях должен составлять 80%.

Главный санитарный врач Красноярского края подписал постановление об увеличение охвата вакцинации против коронавируса

Напомним: ранее, согласно постановлению Дмитрия Горяева, работодатели должны были обеспечить полную вакцинацию 60% сотрудников.

Под обязательную вакцинацию попадают:

- работники сфер образования и здравоохранения;

- работники социальной защиты и социального обслуживания;

- госслужащие;

- работники МФЦ;

- работники сферы транспортных услуг;

- работники финансовых организаций;

- работники, оказывающие услуги почтовой связи;

- работники сферы торговли, общественного питания;

- работники гостиничных и иных услуг;

- работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков;

- работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток;

- работники сферы ЖКХ и энергетики;

- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;

- работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;

- лица, работающие вахтовых методом;

- лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

До 15 декабря работодатели должны отчитаться о вакцинации 80% сотрудников от общего количества. Предприниматели должны предоставить в ближайшую к месту работы поликлинику списки сотрудников, подлежащих вакцинации. В списках не должно быть тех, кто уже вакцинировался или имеет медотвод.

Напомним, что от вакцинации освобождаются граждане, имеющие документальное подтверждение противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Это могут быть аллергия, обострение хронических заболеваний, онкология.

В случае отказа от вакцинации работодатель вправе отстранить сотрудника от работы или перевести на дистанционный режим.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предпринимателям грозит административное наказание по ст. 6.3 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до миллиона рублей.

Фото Ирина Яринская
14 октября в 13:00 640
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также