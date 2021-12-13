Главный санитарный врач региона рассказал о наказании за отказ от вакцинации

Он отметил, что ещё не во всех категориях достигнут минимально необходимый охват. В частности, по данным на 10 декабря охват иммунизацией тех, кто подлежит обязательной вакцинации в целом по краю составляет 77,3%. Не достигли нужного процента охвата организации, работающие в сфере общественного питания (78,7%), транспортных (56,5%) и гостиничных услуг (44,2%). В ряде других групп граждан охват вакцинацией уже составил 80%. Но это общий процент охвата. «К сожалению, есть предприятия и организации, относящиеся к этим сферам, где уровень вакцинации ещё менее 80%», - отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Дмитрий Горяев напомнил также, что согласно упомянутому выше постановлению, к 15 декабря должны быть привиты не менее 80% от общей численности сотрудников в трудовых коллективах. Остальные 20% - это те, кто имеет медицинские противопоказания, в том числе переболевшие менее шести месяцев назад.

«В случае отказа сотрудника от вакцинации работодателю следует отстранить его от работы или перевести на дистанционный формат. Порядок действий изложен в разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора от 23.07.2021 г. по организации вакцинации в трудовых коллективах. Если работодатели не смогут обеспечить минимальные 80% охвата профилактическими прививками своих сотрудников и при этом не отстранят или не переведут их на дистанционный режим, то административная ответственность за это предусмотрена по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», - добавил главный санитарный врач региона.