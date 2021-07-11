Главный золотой запас России – это люди

«Постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался без внимания», — сказал Владимир Путин в самом начале. И заметил, что в этом ему помогает Общероссийский народный фронт и другие общественные организации: они следят за тем, чтобы чиновники реагировали на проблемы, которые люди поставили перед президентом страны. «Ряд вопросов попробуем решить в ходе общения», — пообещал он.

О вакцинации

Первый вопрос президенту — о прививках против коронавируса. «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», — повторил свою позицию Путин. И никакой неразберихи в этом вопросе в России нет, добавил он и разъяснил почему. Тем, кто хочет понять порядок введения обязательных прививок, он посоветовал изучить закон 1998 года об иммунной защите населения. Там есть общенациональный календарь прививок, которые относятся к обязательным. «Были предложения перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел, но депутаты Госдумы их не поддержали, поэтому она и не является обязательной», — пояснил глава государства.

Вместе с тем в этом же законе сказано, что в случае подъёма заболеваемости, возникновения эпидемии в отдельных регионах, по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. «Именно этой нормой закона в ряде субъектов РФ руководители воспользовались. Это находится в рамках закона», — пояснил Путин.

О возможности нового локдауна

Президент рассчитывает, что предубеждения некоторых граждан в отношении вакцинации от коронавируса будут проходить по мере развития процесса. «Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные», — заявил глава государства. Сейчас в стране первый компонент вакцины получили более 23 миллионов россиян. «Как видим, всё у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинаций, как после применения AstraZeneca или Pfizer», — заметил он.

Прозвучал и вопрос о возможном введении в стране нового локдауна. Президент подчеркнул, что в отдельных регионах обязательная вакцинация по некоторым категориям граждан вводится именно для того, чтобы избежать подобного сценария. «Действия наших коллег в отдельных регионах направлены как раз на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна: когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения», — сказал Путин.

О личном

«Какой вакциной вы привились?» — такой вопрос часто встречался во время подготовки к прямой линии. «Меня просили не говорить об этом, чтобы не создавать конкурентных преимуществ», — заметил сначала Путин. Но потом всё–таки признался: сам он привился «Спутником V». Президент добавил, что исходил из того, что нужно быть защищённым как можно дольше, поэтому выбрал именно этот препарат. «Тем более Вооружённые силы им прививаются», — добавил Верховный главнокомандующий. «Дней через 20 взяли кровь, посмотрели результаты — высокий уровень защиты», — поделился он. Президент вновь подчеркнул: что у привитых «болезнь проходит легко и без последствий, вот что важно». В противном случае отдалённых последствий не миновать.

О перегибах

Если у человека есть отвод по медицинским показаниям, требовать от него сделать прививку, тем более под угрозой увольнения, нельзя. Об этом заявил президент, реагируя на конкретную ситуацию. Москвич Евгений Цветков пожаловался, что у его супруги, преподающей в одной из столичных школ, есть противопоказания в связи с хроническим заболеванием. Несмотря на это, от неё требуют документы о вакцинации против COVID–19, а в противном случае обещают уволить.

«Это незаконно, сразу могу сказать, — прокомментировал Путин. — Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что директор школы, где работает ваша супруга, просто не знает об этом. Вот, надеюсь, услышит это и требования снимет».

О программе реабилитации

Российские власти выделят серьёзные средства на создание системы реабилитации для переболевших коронавирусом. «Прямо сейчас мы будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а он ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, нужна специальная техника», — сказал президент.

Правительство финансовое решение уже приняло — в регионы направлено почти шесть миллиардов рублей для проведения углублённой диспансеризации граждан, перенёсших коронавирусную инфекцию. Она будет совершенно бесплатной для граждан.

О ценах на продукты

«Как получилось, что бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из соседних областей? Вообще кто–то контролирует цены, или они сами по себе?» — спросила жительница Липецкой области. Она показала видео с ценниками в магазине: бананы — 70 рублей, морковь — 110 рублей. Подорожал также картофель и другие продукты первой необходимости.

Путин заметил, что мировые индексы на продукты питания сейчас находятся на самом высоком уровне за десять лет. «К сожалению, рост цен на продовольствие — это общемировая тенденция», — сказал он. Отражается это и на России. Причин много: и печатание денег в основных странах–эмитентах, и ковидные последствия, и сокращение производства и рабочих мест, перечислил президент. Путин напомнил, что в конце прошлого года — начале этого выросли цены на сахар и подсолнечное масло. «По этому поводу мы объяснялись с правительством, оно приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания. Так что в целом на это государство, конечно, обращает внимание», — сказал Путин. Может быть, порой несвоевременно, признал он. Но меры принимаются.

Перейдя к «борщевому набору», президент объяснил, что своей продукции не хватило. Овощи и фрукты пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объёме. Но он считает, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в стране. «В прошлом году картошки 19 с лишним миллионов тонн было, в этом будет примерно 22 миллиона, и надеюсь, этого нам хватит с лихвой», — заверил он. «По зерну приняты решения, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны». Рост цен на них и на подсолнечное масло составил всего 0,1 процента. И на сахар тоже. «То есть, в принципе, меры регулирования применяются и дают свой эффект. К сожалению, не по всем группам товаров. Будем работать дальше», — заключил президент.

О разовой выплате на детей

Семьи с детьми в возрасте шести лет должны к началу нового учебного года получить выплату в 10 тысяч рублей, даже если их ребёнок не идёт в школу в этом году, заявил президент. «Естественно, в правительстве возник вопрос: как так — люди деньги получат, а ребёнок в школу не пойдёт. Но я считаю и уверен, что в правительстве меня услышат: нужно платить всем», — обозначил свою позицию глава государства. Он также обратил внимание родителей на то, что выплата разовая. «Поэтому деньги, которые будут получены в любом случае, нужно использовать на то, чтобы подготовить ребёнка к школе и какие–то вещи заранее приобрести», — посоветовал президент.

Об образовании

В новом учебном году младшеклассники, скорее всего, будут учиться в обычном режиме, полагает президент. А в старших классах учебный процесс будет выстраиваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В России 60% школ нуждаются в ремонте, 10% — в капитальном, констатировал Путин. И сообщил, что деньги на ремонт и строительство новых школ запланированы. «Программа практически свёрстана, она будет осуществлена», — заверил глава государства. «У нас около 40 тысяч школ в России. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное, нормативное состояние — нужно строить новые школы, около 1300», — сказал Путин.

О мошенниках

Пенсионерка из Красноярска пожаловалась на телефонных мошенников, которые отнимают последние деньги у доверчивых россиян, представляясь сотрудниками банков, а при разоблачении ещё и присылают угрозы. «Защитите нас от этого», — попросила она. «Даже не хочу комментировать, — возмутился Путин. — Люди, которые совершают подобные преступления в отношении пожилых, ветеранов, — просто подонки. С этим нужно бороться. К сожалению, рост преступлений такого рода значительный — 25%».

Президент заметил, что особого внимания требуют вопросы незаконного оборота персональных данных. В значительной степени это компетенция Центробанка, который должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, считает он. А коммерческие банки должны контролировать эти процессы так, чтобы сузить возможности мошенников до нуля. При этом граждане должны иметь в виду, что преступники действуют и от имени социальных служб. Закон предусматривает тайну банковских вкладов, но «правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться и предотвращать их», — считает Путин. Однако по закону получить информацию из банков стражи порядка могут только если заведено уголовное дело или по решению суда.

Решение есть, считает президент: Центробанк имеет право обратиться в правоохранительные органы, если видит сомнительные операции. И те, в свою очередь, могут обратиться в ЦБ — он проверит сигнал и, если операции действительно вызывают подозрения, предоставит информацию. «Наладить этот процесс достаточно легко, — убеждён Путин. — Нужно совершенствовать практику и нормативную базу».

О поддержке инвалидов

Дисплей Брайля, позволяющий незрячим и слабовидящим работать на компьютере, будет внесён в список средств реабилитации, которые предоставляются за счёт государства. Такое поручение дал президент правительству. «Это, безусловно, можно сделать, и мы это сделаем», — сказал глава государства. Владимир Путин пояснил, что в России есть утверждённый правительством список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. «Более того, сейчас реализуется план по бесконтактному обращению в электронной форме, чтобы люди могли не только самостоятельно выбрать тот или иной прибор или средство реабилитации, но и получили оплату через казначейство», — отметил он.

О подорожании отдыха

«Почему отдых на российских южных курортах гораздо дороже, чем в той же Турции?» — поинтересовались у президента. Объём внутреннего туризма растёт, многие боятся сейчас ехать за границу. А как только предложение не справляется со спросом, сразу растут цены, пояснил президент. Он также констатировал, что на протяжении долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие туристических возможностей России. Но сейчас уже есть программа развития внутреннего туризма, кешбэк, стоит задача совершенствования туристической инфраструктуры, создана госкорпорация по внутреннему туризму. «Первые шаги в этом направлении сделаны, объём внутреннего туризма увеличился», — сказал он. Сейчас в этой сфере рассматривается 50 проектов, и их количество будет расти, заверил Путин.

О поддержке регионов

У каждой территории России будет свой куратор из числа вице–премьеров, по аналогии с Дальним Востоком, заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что совсем недавно разговаривал на эту тему с руководством правительства. «В целом практика себя оправдывает, — сказал он. — Договорились, что председатель правительства представит предложение, чтобы вице–премьеры занимались кураторством отдельных территорий. Это обоснованно — погружение в их проблемы будет более прочным, постоянным и, надеюсь, приведёт к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться до регионов более осмысленно, точно и с большим эффектом», — заключил президент.

О работе Госдумы

Уходящий созыв Госдумы отработал достойно, особенно учитывая то, что на период его полномочий пришлась пандемия и необходимость оперативно принимать решения в интересах страны. Президент подчеркнул, что депутаты продолжали работать, несмотря на угрозу жизни и здоровью, принимали решения для поддержки людей и экономики. «Если бы это не было сделано своевременно, ситуация оказалась бы гораздо тяжелее, чем сложившаяся. Как известно, мы прошли самый острый участок гораздо мягче — с потерями, но гораздо мягче, чем в других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Госдумы, причём всех фракций», — отметил глава государства.

Президент напомнил, что примерно 25% депутатов переболели коронавирусом, а четверо ушли из жизни. «Люди приходили и исполняли свой долг. Я думаю, они заслуживают уважения», — считает Путин. Он также заметил, что в своё время был основателем «Единой России», поэтому поддерживает её и намерен поддержать на предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, партия не боится принимать пусть непопулярные, но нужные решения и не даёт заведомо невыполнимых обещаний, как это нередко случалось в 1990–е годы со стороны ряда политических сил.

О преемнике

Традиционный вопрос к президенту — о преемнике. «Борис Николаевич Ельцин в своё время не передавал мне эту власть, — прежде всего пояснил Владимир Путин. — Дело вот в чём: в соответствии с нашим Основным Законом в случае сложения президентом полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. На тот момент председателем правительства был я».

Когда Борис Ельцин предложил Владимиру Путину баллотироваться на пост президента, тот сначала ответил, что не готов. На что Ельцин предложил подумать. «Он действительно ушёл в отставку, я стал исполняющим обязанности президента. Но решение о том, кто должен возглавить государство, в конечном итоге всегда за гражданами России», — подчеркнул Путин. Только такой путь — прямое тайное голосование — возможен, считает он.

Говоря о том, кто мог бы возглавить страну после него, Путин обратился к поговорке «Свято место пусто не бывает». «Но, с другой стороны, моя ответственность — дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах, не знаю ни одного исключения», — добавил он. «Подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать: такой–то или такой–то человек, по моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша Родина — Россия», — заключил Путин.

О золотом запасе России

Президента спросили, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. «Хочется ответить красивыми яркими лозунгами», — задумался Владимир Путин, но решил всё же рассказать об этом подробнее. И начал с грустного. Когда распался СССР, историческая Россия потеряла почти половину экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

Восстанавливать Советский Союз невозможно, бессмысленно и даже нецелесообразно, считает президент. Но Россия всё равно самая крупная по территории страна в мире, мировая кладовая минеральных ресурсов — в этом огромные конкурентные преимущества. «Но главный золотой запас России — это люди, — подчеркнул Путин. — Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, которую пытаются поколебать со стороны, успех неизбежен», — уверен президент. «И тогда мы с полным основанием и гордостью сможем сказать, что живём в государстве, которое само по себе привлекательно, живём в стране, которую считаем великой, — продолжил он. — И это внутреннее ощущение и отношение к России граждан — важно, оно является гарантией того, что Россия, безусловно, добьётся всех целей, которые ставит перед собой».