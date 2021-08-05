Северный вопрос

Среди участников 40-го съезда - сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания Красноярского края, представители Общественной палаты РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, представители более 30 муниципальных образований, входящих в Союз.

Не остался в стороне и «Норникель» - представители компании также принимают участие в обсуждении вопросов, крайне важных для северян, и презентуют проект «Умный город».

Впервые в рядах участников съезда - представители Бирюлюсского, Енисейского, Абанского, Казачинского, Боготольского, Северо-Енисейского, Дзержинского, Кежемского районов, Пировского муниципального округа и города Боготол Красноярского края.

Алексей Веллер, и. о. президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, депутат Государственной Думы, открывая встречу, в первую очередь обратился к норильчанам:

- Уважаемые жители Норильска! Очень рад, что юбилейный съезд проходит в вашем городе. Здесь мы обсудим вопросы социально-экономического положения муниципальных образований, ход реализации национальных проектов на Крайнем Севере, состояние жилищного фонда городов и посёлков, проблемы, возникающие в ходе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. А также уделим внимание законодательному обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды в регионах Заполярья и Крайнего Севера. Безусловно, эта тема особенно актуальна для Норильска. Нас всех ждёт плодотворная работа, направленная на развитие северных городов нашей страны.

Также Алексей Веллер отметил, что посредством видеосвязи участие в работе съезда примет и неутомимый исследователь Арктики и Антарктиды Артур Чилингаров.

Сенатор Российской Федерации Валерий Семенов, приветствуя участников, обратил их внимание на то, что съезд как особый формат работы уже не раз доказал свою эффективность. Так, благодаря съездам северных городов в России появились такие нормативные акты, как закон о районировании, закон о районах Крайнего Севера, закон о субсидиях для зон с особыми климатическими условиями. 1 августа вступил в силу подписанный президентом нашей страны закон о включении в программу «Дальневосточный гектар» арктических территорий. Вместе с Красноярским краем в программу вошли Мурманская область, Ненецкий и

Ямало-Ненецкий автономные округа, а также части Архангельской области, республик Коми и Карелия. Уже действующая программа станет мощным импульсом в развитии малого и среднего бизнеса. И это лишь небольшая часть федеральных решений, направленных на развитие северных и арктических территорий и укрепления благополучия их жителей.

Также сенатор напомнил, что в этом году по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и при поддержке сенаторов был сформирован Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. Уже состоялось его первое заседание, на котором обозначили формат работы и определили приоритетные задачи совета. Это комплексное развитие территорий и его законодательная поддержка, повышение благосостояния людей, проживающих в тяжёлых климатических условиях северных и арктических зон. Особое внимание уделено качеству социальной инфраструктуры, вопросам транспортной доступности и, безусловно, глобальному федеральному проекту - Северному морскому пути. А с мая этого года Россия — председатель международного Арктического совета, где отстаивает интересы российского Севера в рамках международных отношений между государствами Арктической зоны.

- Много сделано, но многое ещё предстоит сделать. Несмотря на то что сегодня на государственном уровне Арктика находится в центре внимания, есть вопросы, которые нужно обсудить. И наша задача - сделать так, чтобы на всех северных территориях, вне зависимости от присутствия на них крупных предприятий, каждый человек жил достойно. И это в наших силах. Несомненно, съезд принесёт реальные плоды, наши города и районы получат новые стимулы к развитию. У нас у всех - единая цель, и, объединив усилия, мы обязательно достигнем её, - уверен Валерий Семенов. – И то, что юбилейный съезд проходит в Норильске, явление знаковое. Потому что Норильск сегодня — один из форпостов развития российской Арктики, её промышленная столица. А план социально-экономического развития города до 2035 года даёт нам уверенность в том, что уже в ближайшее время мы будем радоваться появлению в городе новых домов, социальных объектов, развитию инфраструктуры, повышению качества городской среды.

Поприветствовал делегатов съезда и председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. Он напомнил собравшимся, что в прошлом году президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года, поставив задачи экономического и социального развития Севера. И отметил, что сегодня у представителей северных городов и районов есть возможность пообщаться, обменяться опытом, обсудить те вызовы, которые стоят перед Севером.

- Меня же как председателя краевого парламента в первую очередь волнует тема законодательного обеспечения развития северных территорий, - подчеркнул Дмитрий Свиридов.

Дмитрий Викторович рассказал, что Законодательным собранием края проведена значительная работа в этом направлении. Депутаты активно принимали участие в подготовке проекта Стратегии социально-экономического развития северных территорий. Краевой парламент работал над созданием условий для инвестиционных проектов на Севере. В целях развития малого и среднего бизнеса снижены налоговые ставки для резидентов Арктической зоны. Значительные меры предприняты по поддержке коренных народов. Не менее серьезные задачи стоят перед следующим созывом. К числу же важнейших задач Заксобрания Красноярского края относится законодательное обеспечение реализации плана социально-экономического развития Норильска.

Говоря о значимости съезда, Дмитрий Свиридов подчеркнул, что это мероприятие – важный шаг на пути решения сходных задач, стоящих перед всеми северными городами и районами.

- Съезд - это возможность «сверить часы», сообща найти наилучшие варианты решения вопросов. Ведь у всех у нас общие интересы – социальная защита и экономическая поддержка жителей, развитие экономики и инфраструктуры, решение транспортных проблем, строительство нового и снос ветхого жилья, переселение, вопросы сферы культуры и экологии, помощь представителям коренных народов и многое другое. И съезд объединяет представителей разных ветвей власти из разных регионов ради одной большой цели - развития северных территорий, благополучия и процветания северян, – сказал Дмитрий Свиридов.

Норильский градоначальник Дмитрий Карасев принял активное участие в обсуждении вопросов

социально-экономического положения муниципальных образований и реализации национальных проектов на Крайнем Севере, в том числе в условиях коронавируса. Этой же теме были посвящены и выступления представителей Института экономических проблем им. Г. П. Лузина, а также руководителей Братска, Мурманска и Надымского района.

- Сегодня мы обсуждаем вопросы, которые в равной степени важны и значимы для каждого населённого пункта Заполярья и Крайнего Севера – от крупных городов до самых отдалённых посёлков российской Арктики. Мы поделимся опытом, который, я уверен, будет направлен во благо и уже в скором времени принесёт свои плоды. Не сомневаюсь, что сообща нам удастся сделать большее, - уверен глава Норильска Дмитрий Карасев.

Обращаясь к участникам съезда, он подчеркнул, что съезд проходит в Норильске в столь значимый период, когда город ступил на путь перемен, реновации и качественного преобразования территории. И это вдвойне приятно.

- Юбилейная встреча на наших широтах особенно символична. Именно в этом году 100-летие со дня своего основания отметил Первый дом Норильска, положивший начало металлургической промышленности всего региона и, в первую очередь, города, где мы с вами сегодня находимся. В предыдущий раз подобный съезд проходил в Норильске восемь лет назад. С тех пор, как известно, была проведена колоссальная работа и принят Закон «Об Арктической зоне Российской Федерации». Благодаря этому многие жизненно важные сферы для развития северных регионов получили и продолжают получать необходимую поддержку. Желаю всем нам плодотворной работы, интересных идей и новых достижений, - сказал Дмитрий Карасев.