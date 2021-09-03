Глубокие чувства

Главные события проходили в минувшую субботу в культурно–досуговом центре им. Вл. Высоцкого. Праздничная атмосфера чувствовалась с самого порога. Звучали задушевные песни, посвящённые шахтёрскому труду. Гости с удовольствием делали снимки на память в тематических фотозонах. На мастер–классах дети мастерили открытки для героев, рисовали пейзажи и даже ставили забавные опыты в «мультпространстве», где прежде им рассказали о такой необходимой людям работе их земляков–рударей.

Многие пришли на праздник семьями. Бурильщик Дмитрий Кухарский с рудника «Таймырский» поделился, что он родом из Донецка, где ещё его прадед был шахтёром. Отец, Александр Кухарский, с 1996 года трудился на руднике бурильщиком и проходчиком, лишь недавно ушёл на пенсию. А самому Дмитрию предстояло после праздника собираться в ночную смену.

Без сомнения, концертная программа «Шахтёрский характер в каждом из нас» своей проникновенностью вдохновила на новые трудовые свершения всех приглашённых рударей. В честь героев дня прозвучали самые сердечные поздравления и добрые пожелания от сенатора РФ

Валерия Семёнова, главы Норильска Дмитрия Карасева и председателя Норильского городского Совета Александра Пестрякова.

Нам как представителям городской газеты было очень приятно слышать, как ведущие, рассказывая о самых важных событиях в жизни Большого Норильска, связанных с развитием горнорудной базы, цитировали строки из материалов «Заполярной Правды» прошлых лет. И ещё очень радостно было находиться среди наших славных горняков в родной, семейной норильской обстановке, которую так умеют создавать в КДЦ им. Вл. Высоцкого. В праздничной программе в исполнении норильских солистов и коллективов звучали и самобытные песни о любви к шахтёрскому делу, к Талнаху, Северу, о нашем Норильске, где с полным пониманием говорят: «Гора — это наше всё!».

Вся праздничная программа буквально была пропитана нежными чувствами к мужественным горнякам, к нашему родному краю, столь богатому природными запасами и удивительными людьми. Это чувствовалось и по подборке уникальных кадров кинохроники о строительстве талнахских рудников, сюрпризом стал и фрагмент из фильма Юрия Ледина «Белый медведь». Замечательно, что создатели программы во главе с режиссёром Ириной Курочкиной постарались мастерски представить уникальность и значимость труда горняков. Продумали и подарки — каждому гостю вручили эксклюзивный значок с логотипом праздника и фотоальбом, посвящённый истории Норильска.

Отличным подарком стала и выставка «Под землёй». Норильские фотографы Александр Харитонов, Витас Бенета, Евгений Стренадко, Евгений Мелехов и Демьян Булавинец представили около сорока работ, созданных в разные годы на рудниках «Маяк», «Комсомольский» и «Октябрьский». Все фотографии не постановочные. Это честная летопись героического труда под землёй, где находится целый город — система шахт протяжённостью более 450 километров, куда ежедневно спускаются тысячи наших земляков. А образцы каменнорудных богатств показали на выставке «Тайна недр земли», представленной Талнахским филиалом Музея Норильска.

В праздник мы побывали и в этом филиале, где все желающие могли принять участие в квесте, связанном с горняцкими профессиями. Первым его участником стал Сергей Спиридонов, заместитель начальника подземного механоэнергетического участка, который занимается ремонтом установок на руднике «Скалистый». Его жена Анна, тоже горнячка, и дети–школьники также присоединились к квесту. Благодаря познавательной игре даже профессионалы смогли узнать много интересного о выдающихся горняках, среди которых проходчик–стахановец Асташин, маркшейдер Масалс и другие легендарные труженики. Ребятишки с особым интересом рассматривали защитную прорезиненную одежду горняков и образцы горняцкой обуви с металлическими носками. Всё можно было потрогать, примерить.

Показали гостям и старые каски горняков, а также другие предметы, демонстрирующие эволюцию защитных средств для горняков. Впечатлил и внушительных размеров шахтный телефон далёких лет, вполне себе рабочий.

Если из–за дождливой погоды не состоялись праздничный выезд и выставка техники норильских байкеров, то объявленную заранее музейную экскурсию по экотропе отменить было невозможно. И по мере того как мы продвигались по маршруту вслед за нашим задорным и всезнающим экскурсоводом Ольгой Костенко (кстати, женой горняка с рудника «Скалистый»), участников похода становилось всё больше. Вообще, по этой тропе, обустроенной на грантовые средства «Норникеля», сейчас может пройти каждый желающий. Ведь там по задумке дизайнера Ильи Мукасея через небольшие промежутки пути расположены оригинальные остановки с материалами, рассказывающими и об истории пяти рудников Талнаха — от «Маяка» до «Скалистого», самого глубокого в России с нижней отметкой 2 км 56 м.

Во время экскурсии вспомнили и о том, что начало празднику положили рекордные достижении знаменитого шахтёра Алексея Стаханова. А на финише сорокаминутной прогулки, преодолев 308 ступенек экотропы, ведущей от смотровой площадки на пятом микрорайоне к улице Бауманской, мы дружно крикнули «Ура!» нашим горнякам. И особо поздравили примкнувшего к нашей компании с семьёй горного мастера рудника «Скалистый» Александра Капитонова. А ещё передали добрые слова Евгению Бережному с рудника «Комсомольский», который в это время находился в отпуске, а вместо папы по экотропе с удовольствием прошли его дочь и жена, которые очень гордятся главой семьи.