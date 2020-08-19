«Go» - всё включено

Прогресс не стоит на месте, и теперь вместо нескольких приложений в наших телефонах появится одно. Компания «Яндекс» запустила новый суперапп «Яндекс Go», в котором будут всем привычные «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Драйв».

Почему именно суперапп? А просто потому, что теперь можно заказывать такси, блюда из ресторанов и еду из магазинов, отправлять грузы или пользоваться каршерингом без лишних усилий.

В дополнительных возможностях появится интеграция расписания наземного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев). Приложение появится на месте «Яндекс.Такси». Для этого стоит просто обновить приложение до последней версии.

Для новых пользователей приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store.