Год, полный забот

Одним из важнейших событий минувшего, столь непростого для всех года, Дмитрий Карасёв назвал завершение разработки проекта программы реновации жилищного фонда города, которая ляжет в основу Комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года.

– Реализация мероприятий программы позволит решить наиболее острые вопросы в части обеспечения горожан качественным жильём. До 2035 года планируется снести порядка 45 аварийных и ветхих строений, реконструировать три здания, имеющие историческую ценность, и построить 79 новых жилых домов, — напомнил градоначальник.

Затрагивая тему, интересующую многих норильчан, Дмитрий Карасев уточнил, что комплексный план предусматривает мероприятия по переселению жителей Норильска и Дудинки на материк. Они позволят обрести новый дом порядка 9200 семьям.

Несмотря на сложные условия, продиктованные пандемией, в Норильск продолжили приглашать работников дефицитных специальностей в сферах здравоохранения, образования, спорта и культуры.

– В 2020 году к нам прибыли 43 иногородних специалиста. За весь период действия программы, с 2012 года, город получил 635 профессионалов, которые трудятся в важных для территории отраслях. В этом году планируется пригласить ещё 55 специалистов.

Хотя значительную часть 2020–го Норильск прожил в весьма напряжённом режиме, связь городских властей с населением оставалась непрерывной.

– За прошлый год в администрацию поступило 3542 обращения, что на 523 больше, чем в 2019–м. Должностные лица муниципалитета на регулярной основе проводили встречи с норильчанами и выездные совещания во всех районах Норильска. Более половины поднятых горожанами вопросов касались ЖКХ, благоустройства и социальной сферы. Анализ обращений позволил выявить наиболее актуальные городские проблемы и наметить наиболее эффективные пути для их решения, — подчеркнул Дмитрий Карасев.

Выслушав градоначальника, депутаты городского Совета постановили утвердить отчёт о работе городской администрации.