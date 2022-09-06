Как будут отдыхать школьники в этом учебном году
Как будут отдыхать школьники в этом учебном году
Опубликовано расписание школьных каникул в 2022/23 учебном году. Напомним, что в разных регионах оно может отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты.
Осенние каникулы
Для школ с обучением по четвертям:
с 29 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года включительно;
Для школ с обучением по триместрам:
– первые — с 10 октября 2022 года по 16 октября 2022 года;
– вторые — с 21 ноября 2022 года и закончатся 27 ноября 2022 года.
Зимние каникулы
Новогодние каникулы в школах с обучением по четвертям:
с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.
Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. Даты будет устанавливать администрация школы.
В школах с обучением по триместрам и модулям:
– первые — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;
– вторые — с 20 по 26 февраля 2023 года.
Весенние каникулы
Для школ с обучением по четвертям:
с 8 по 16 апреля 2023 года.
Для школ с обучением по триместрам и модулям:
с 3 по 9 апреля 2023 года.
Последний звонок запланирован на 25 мая. Однако стоит учитывать, что каждая школа может выбрать другую дату.