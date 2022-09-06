Как будут отдыхать школьники в этом учебном году

Осенние каникулы

Для школ с обучением по четвертям:

с 29 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года включительно;

Для школ с обучением по триместрам:

– первые — с 10 октября 2022 года по 16 октября 2022 года;

– вторые — с 21 ноября 2022 года и закончатся 27 ноября 2022 года.

Зимние каникулы

Новогодние каникулы в школах с обучением по четвертям:

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. Даты будет устанавливать администрация школы.

В школах с обучением по триместрам и модулям:

– первые — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

– вторые — с 20 по 26 февраля 2023 года.

Весенние каникулы

Для школ с обучением по четвертям:

с 8 по 16 апреля 2023 года.

Для школ с обучением по триместрам и модулям:

с 3 по 9 апреля 2023 года.

Последний звонок запланирован на 25 мая. Однако стоит учитывать, что каждая школа может выбрать другую дату.