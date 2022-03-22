Голосование за присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести» запустили и в Красноярске

Принять участие в голосовании может любой желающий. Для этого необходимо прийти в приёмную по адресу: г. Красноярск, ул. Красная Площадь, 17, и заполнить подписной лист. Инициатором голосования в Красноярске выступил депутат Законодательного собрания от «Единой России» Юрий Захаринский.

«В Норильске сбор подписей стартовал около двух месяцев назад, собрано уже более 40 тысяч голосов. Никому не нужно объяснять роль Норильска в годы Великой Отечественной войны. Уже к началу мая 1942 года в Красноярск самолётом были отправлены первые 1100 кг чистого никеля. В 1944 году 60% никеля, произведённого в СССР, были норильские», — отметил депутат.

Поддержать инициативу можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Кроме того, проголосовать можно на официальном сайте города Норильска.