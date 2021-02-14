Гордость и слава

Книга первых

Так решили отмечать «отдельных граждан, внёсших особый вклад в развитие города». Первым почётным гражданином Норильска стал выдающийся исследователь, геолог Николай Николаевич Урванцев. В день присвоения звания, 31 января 1975 года, ему отправили поздравительную телеграмму в Ленинград. Столь справедливое решение норильчан стало особым подарком Николаю Николаевичу к его 82–летию.

В великолепной четвёрке самых первых наших знаковых фигур был и Александр Емельянович Воронцов — один из первооткрывателей медно–никелевых месторождений горы Рудной и Медвежьего ручья, начальник геологической службы Норильского горно–металлургического комбината им. А. П. Завенягина. 3 февраля этого года исполнилось 118 лет со дня его рождения. Норильск помнит и знаменитого руководителя «Норильскснаба» Владимира Николаевича Всесвятского. Самым молодым среди них был металлург, сибиряк 1925 года рождения Александр Сергеевич Шереметов.

Интересно, что, по воспоминаниям известного норильского журналиста Анатолия Львова, ещё предшественники Юрия Смолова завели Книгу почётных граждан Норильска. В ней уже значились около 20 исключительных горожан, среди которых были и легендарный главврач родильного дома Ревекка Коган, и подвижник Иван Рехлов, собравший в советское время по всему миру уникальную коллекцию факсимильных репродукций. Но, как уточнили в Музее Норильска, о судьбе этой книги ничего не известно.

Сейчас в музейной библиотеке хранится объёмный фолиант с гербом Норильска на обложке — это Книга почётных граждан, переданная на хранение администрацией города Норильска. У этого издания съёмные листы, что позволяет вносить в неё имена новых героев. И, увы, делать печальные пометки в связи с их уходом из жизни. Только за последние полгода мы потеряли нескольких уникальных людей, которыми так гордился Норильск, — Владимира Долгих, Владислава Пьявко, Валерия Деревцова, Игоря Аристова. Вечная и светлая им память!

Город и люди

Всего с 1975 года высшей награды Норильска были удостоены 74 человека. Информация о каждом из них есть на официальном сайте администрации города. Там уточняется, что высокое звание «присуждается тем, кто внёс выдающийся общественно значимый вклад в развитие экономики, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности, за государственную, общественную и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения муниципального образования город Норильск, обеспечению его благополучия, повышению роли и престижа муниципального образования город Норильск в Российской Федерации и на международной арене».

В Норильске сегодня живут двое его почётных граждан. Это заслуженный врач России Евдокия Жданова, которая продолжает лечить урологических больных в межрайонной поликлинике № 1, и её коллега Галина Меньшикова, заведующая инфекционным отделением Норильской городской больницы № 2. В период распространения новой коронавирусной инфекции она организовала и возглавила работу инфекционного отделения госпиталя, а также занималась диагностикой и лечением больных с COVID–19. В декабре 2020–го Галина Александровна была удостоена высшей награды города, и её имя пока завершает список.

Недавно Норильск покинул заслуженный металлург, общественный деятель Василий Иваницкий. Он — настоящий любимец горожан, известный многими добрыми и бескорыстными делами, 23 апреля ему исполнится 80 лет. В январе 70–летие отметила депутат Государственной Думы Раиса Кармазина. 4 февраля исполнилось 65 лет Александру Рюмину, бывшему директору Заполярного филиала «Норникеля». В августе — 50–летие Александра Новака, а в ноябре — 85–летие Евдокии Ждановой.

В «Календаре юбилеев — 2021», предоставленном Музеем Норильска, особо отмечены и уже ушедшие юбиляры — выдающиеся люди Норильска. В январе исполнилось 110 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР Ивана Перфилова, музейной выставкой уже отметили 95–летие журналиста Гунара Кродерса. Среди памятных дат — 90 лет со дня рождения Бориса Благих, занимавшего многие руководящие посты в городе, на комбинате и в крае, и командира Норильского объединённого авиаотряда Ивана Масловского.

Личное дело

Известно, что в Музее Норильска хранится немало документов, связанных с жизнью и деятельностью знаковых для Норильска граждан. Эти материалы используют на музейных выставках и занятиях, а также в работе исследователей норильской истории. В городском архиве есть фонд документов личного происхождения. Администрация города передала сюда личные дела каждого почётного гражданина с характеристиками и другими интересными сведениями. Уверены, новые юбилейные выставки с использованием этих материалов сделали бы многих наших выдающихся людей ближе к современникам, так мало о них ведающим...

В библиотеках хранится и скромная чёрно–белая справочная брошюра «Удостоить звания «Почётный гражданин...». В 2002 году она была издана впервые тиражом в 200 экземпляров благодаря стараниям наших архивистов, музейщиков и библиографов. К 50–летию Норильска, в 2003–м, её переиздали. Без сомнения, сегодня есть необходимость в дополненном, более современном полиграфическом издании. Конечно, для этого необходимо и средства изыскать, и проделать немалую работу по составлению библиографических списков, включающих источники публикаций о наших героях. А ещё хотелось бы узнать, как сложилась судьба почётного гражданина Александры Филипповны Почекутовой, оператора «Сирены» городского агентства Норильского объединённого авиаотряда. Она родилась в 1930 году, в своё время уехала из Норильска в Лесосибирск, и пока, как нам сообщили в администрации города, так и не удалось ничего о ней выяснить...

В сентябре этого года исполнится 100 лет со дня рождения бывшего заключённого Норильлага, одного из создателей оксиликвитного завода и норильского литературного объединения, известного журналиста и писателя Сергея Щеглова–Норильского. В марте 2020 года Сергея Львовича не стало в Туле, откуда его родные на днях прислали в Музей Норильска первую партию из его немалого наследия — это книги, документы, материальные свидетельства ушедшего времени. Музейщики и общественники ещё при жизни этого необыкновенного человека ходатайствовали о присвоении ему звания почётного гражданина города. Пусть теперь посмертно, но Сергей Львович это заслужил всей своей яркой и самоотверженной жизнью на благо Норильска. И не зря говорят, что «наша слава лишь мнением народа создаётся...».