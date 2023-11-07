Верным курсом

Учитывая, что 2023–й в России объявлен Годом педагога и наставника, а «Академия наставников» в этом году отмечает двадцатилетний юбилей, традиционный форум стал вдвойне знаковым событием для компании. Отметим, этот корпоративный проект является эффективным инструментом формирования резерва высокопрофессиональных наставников. В условиях непрерывной модернизации производства и высоких корпоративных стандартов возрастают требования к вновь принятым сотрудникам. Даже при достаточном уровне профессиональных компетенций, полученных выпускниками учебных заведений, необходима адаптация новых кадров на производстве. А благодаря форуму и публичному признанию результатов труда наставников повышается престиж этой деятельности.

Первыми наградили победителей конкурсов профессионального мастерства. Лучшими наставниками стали десять сотрудников.

– Передача опыта молодым специалистам — своего рода курс по вовлечению в наши корпоративные ценности и культуру компании. Наставник прежде всего профессионал своего дела, человек, на которого можно положиться. Спасибо за ваш вклад и неравнодушие. Вы — гордость компании! – выразил признательность лучшим наставникам заместитель директора ЗФ «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергей Шиленко.

Большое дело

Слова благодарности прозвучали и в адрес председателей и экспертов конкурсных комиссий, которые были объективны, наблюдательны, принципиальны и при этом крайне заинтересованы в достижении участниками высоких результатов. Главными техническими консультантами выступили десять высококлассных специалистов компании.

На форуме также чествовали участников конкурса «Лучшее внутриструктурное подразделение (участок) в области информационного и социально–бытового обеспечения персонала». Основные цели конкурса: повышение уровня культуры производства, постоянное улучшение условий труда работников, создание здорового социально–психологического климата. Ведь от этого зависят трудовая и творческая активность работников и дисциплина, что, безусловно, влияет на безопасность производства. За звание лучших в пяти номинациях конкурса боролись 16 предприятий компании. Все победители перечислены в материале «Опора компании» от 25 октября на сайте газеты «Заполярная Правда».

Ещё двух сотрудников наградили за участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Не бульдозерист, дизайнер!

В июне в Чувашской Республике проходил федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист». Посоревноваться в филигранности исполнения неординарных заданий вызвались 14 водителей большегрузов из разных регионов. Норильск принял участие в этом конкурсе впервые. Честь «Норникеля» защищал бульдозерист звена механизированных работ в разрезах, карьере и на поверхности шахт и рудников колонны № 5 ЦАТК Александр Игнатьев. Ему слово:

– Мне 31 год. В профессии с 2015 года и всё это время работаю в ЦАТК. Учился по программе соискателя от «Норникеля» с последующим трудоустройством. Дело нравится, спорится — постоянно разные задачи, скучать некогда. К слову, учился на архитектора, недоучился. Но всё же стал ландшафтным дизайнером, пусть и с помощью бульдозера.

В 2021 году стал лучшим наставником по профессии бульдозериста в корпоративном проекте «Академия наставников». Все семь моих подопечных успешно работают. Один даже механиком стал и меня на линию выпускает, подписывает путёвку.

Когда предложили попробовать свои силы во всероссийском конкурсе, согласился ни минуты не сомневаясь. Сначала оценивали знание теории — устройство и эксплуатация техники. Затем на тренажёре — симуляторе бульдозера надо было пройти трассу на виртуальном заводе в узких местах. Компьютер учитывал, как водитель завёл машину, тронулся, заглушил, переключал скорости, чётко ли прошёл, не коснулся ли чего. Поначалу с непривычки растерялся. Но в итоге именно здесь показал лучший результат среди всех участников.

А далее уже на реальном полигоне проходили полосу препятствий. Сбивали отвалом резиновые мячи со стоек, закрывали рыхлителем спичечный коробок, демонстрировали владение навесным оборудованием, двигались змейкой и показывали навыки парковки машины в гараж.

В итоге я занял пятое место. Благодарен компании за возможность проявить себя. Соревноваться планирую и дальше. Теперь знаю, к чему готовиться. Сейчас прохожу обучение, чтобы с шестого разряда бульдозериста перейти на седьмой. Дальше будет ещё интереснее бороться. Не успокоюсь, пока не стану первым.

Спасать и наставлять

Газоспасатель газоспасательной службы центра оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и аварийно–спасательных работ ЗФ «Норникеля» Сергей Погрешаев также представил Норильск во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Лучшего газоспасателя России выбирали среди представителей 18 регионов в конце августа в городе Новомосковске Тульской области. Сергей Погрешаев рассказал, что в профессию пришёл совершенно случайно:

– В 2000 году я окончил ПТУ по специальности «газосварщик», хотел на заводе работать, но мест тогда не было, а в газоспасательной службе шёл набор. Я пришёл, поработал, понравилось. Руководитель поинтересовался, не хочу ли попробовать себя в роли наставника. Согласился. В итоге ввёл в работу около 15 человек. Недавно отучился в Корпоративном университете «Норильский никель» по программе повышения квалификации на курсе навыков наставничества.

Наставничество хорошо ещё и тем, что ты и другого учишь, и сам обучаешься, знания повторяешь. Это своеобразный опыт общения, узнаёшь человека лучше. Если он остаётся работать в твоём отделении, уже понимаешь его возможности. Ты же его учил — значит, можешь на него положиться.

Лучшим наставником становился в 2011 и 2021 годах. Руководитель предложил попробовать свои силы на федеральном уровне. Конкурсных заданий было девять: спасение пострадавшего, аварийный спуск с высоты, определение загазованности зоны, оказание первой медицинской помощи, вязка узлов и тому подобное. Хоть я и не занял призовое место, не расстроился — пообщался с коллегами из других городов. Обмен опытом — это очень важно.

На достигнутом точно не буду останавливаться. Сейчас у меня пятый разряд, он считается высшим. Но я учусь в институте на программного инженера, уже на пятом курсе. Считаю, надо двигаться по карьерной лестнице.

Все работы хороши

Валерий Вячеславович Макаров, главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», куратор корпоративного проекта «Академия наставников», уверен, что любой сотрудник компании понимает, что быть наставником — огромная честь, ведь на тебя равняется молодёжь. И нужно обучить новичка так, чтобы не было потом за него стыдно.

– Самые лучшие сотрудники представляют «Норникель» на всероссийских конкурсах. Масштабные соревнования дают возможность получить новый опыт, знания и компетенции не только участникам состязаний, но и в целом компании. К тому же будущие конкурсные задания в «Академии наставников» мы можем подогнать под уровень федеральных этапов. В компании востребовано огромное количество специальностей, мы стараемся учесть все. Каждая профессия важна! Желаю каждому работнику «Норникеля» любить своё дело и стремиться быть лучшим в нём.