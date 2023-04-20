Горячая линия для семей мобилизованных и военнослужащих граждан продолжает свою работу

Специалисты штаба акции «Мы вместе» окажут консультативную помощь по вопросам льгот и выплат и получения юридической и психологической помощи.

Горячая линия работает по четвергам с 14.00 до 18.00. Позвонившим нужно быть готовыми представиться, а также назвать свой адрес и контактный телефон.

Напомним, горячая линия работает с октября 2022 года. За это время представители красноярского штаба «Мы вместе» приняли 274 звонка.

«Специалисты горячей линии объясняют сложные юридические процессы простым языком. Это важно, потому что семьям участников СВО необходимо получить ответ быстро, «здесь и сейчас». Когда волонтёры не находят ответ, они перенаправляют человека туда, где ему помогут. Некоторым людям горячая линия помогает получить психологическую разгрузку и выговориться», — сообщила директор Красноярского волонтёрского центра «Доброе дело» Наталия Хромых.