Горячая линия по вопросам школьного питания в Красноярском крае

Позвонить на горячую линию можно по телефону 8-923-316-75-88 в будние дни с 9.00 до 17.00. Если жители Красноярского края столкнулись с проблемой в организации школьного питания, то каждый может позвонить и сообщить об этом.

По всем звонкам будет проводиться проверка. Акцент будет ставиться на организацию бесплатного питания для учеников начальной школы. В Норильске по вопросам школьного питания можно обратиться онлайн. Для этого необходимо оставить отзыв на сайте управления общего и дошкольного образования администрации Норильска http://norduo.ucoz.ru/.