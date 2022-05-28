Горячая пора

Недетские игры

В последние годы, отмечают наши правоохранители, преступность среди несовершеннолетних заметно снижается. Если в 2015 году детьми было совершено 346 преступлений, среди которых числились кражи, грабежи, разбои и даже наркотики, то уже в 2016 году таковых зарегистрировано 115, а в прошлом году — всего 46. Однако, отмечает Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, расслабляться не стоит.

– В юриспруденции есть такое понятие, как цикличность, и к преступности это имеет прямое отношение, — поясняет подполковник полиции. — Ведь её рост может быть сезонным, может зависеть от экономической ситуации в стране и даже от глобальных процессов в мире. Вот только что завершено расследование по четырем преступлениям, совершенным подростками: это причинение среднего вреда здоровью, легкий вред здоровью, кража ювелирных украшений и кража денежных средств через мобильное приложение. Сегодня страну, и Норильск в том числе, захлестнула волна мошенничеств, а детям свойственно впитывать всю информацию. Когда нам кажется, что мы им приводим исключительно положительные примеры, как уберечь себя от таких случаев, то подростки в этот момент также понимают, что на этом можно получить и выгоду. Мы не перестаем повторять, что всё зависит от взрослых: образовательных учреждений, служб профилактики и, конечно же, родителей. Они в первую очередь должны доносить до своих чад, что есть преступления и правонарушения и как их избежать. Приведу элементарные примеры. Одна из самых распространенных статей в детской преступности — 118–я — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Зачастую это происходит во время детских игр, которые и приводят к тяжким последствиям. Подросткам свойственно брать всё, что плохо лежит: сотовые телефоны, другие ценные вещи. Ещё одно часто встречающееся преступление последнего времени, когда дети находят банковские карты и расплачиваются ими в магазине. Но ведь это всё родители могут объяснить своим отпрыскам и тем самым предотвратить серьёзные проступки. Та же кража ювелирных украшений — их, как правило, похищают знакомые наших детей, которых они приглашают в гости. И здесь тоже всё зависит от семьи и воспитания. Взрослые должны понимать, кто приходит в их дом, где хранить драгоценности. Если к вам пожаловали друзья ребёнка, родители должны их принять, организовать стол и, конечно же, досуг, чтобы они праздно не шатались по квартире. А детям не стоит хвастаться перед приятелями, чем богата их семья.

Ещё одно новшество дня сегодняшнего, на которое родителям стоит обратить пристальное внимание, связано с российскими и мировыми событиями. С 5 марта 2022 года установлена административная и уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации (в простонародье — фейков) о действиях Российской армии. И даже если вам кажется, что ваших чад этот вопрос никак не коснётся, не забывайте про так называемые «фабрики троллей», которые через социальные сети нанимают людей за приличные деньги для максимального распространения фейков. Их информация, возможно, и недостоверная, а вот сроки за такие «провинности» вполне реальные.

Административная ответственность грозит за публичную дискредитацию военных и призывы к воспрепятствованию использования армии и подразумевает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. За призывы к проведению несанкционированных митингов и шествий придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, за призывы к введению санкций против России — от 30 до 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность для подростков наступает с 16 лет, поэтому необходимо уберечь своего ребёнка от публичного распространения заведомо ложной информации об использовании армии для защиты России и её граждан, поддержания мира и безопасности», ведь здесь список наказаний приличный: штраф от 700 тысяч рублей до полутора миллиона; исправительные работы до одного года; принудительные работы до трёх лет либо лишение свободы до трёх лет. А если эти действия привели к тяжким последствиям, то максимальное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет.

Учёт за незачёт

Если у вас закончились доводы, которые могут остановить ваше чадо от необдуманных поступков, напомните ему, что его могут поставить на профилактический учёт после первого же правонарушения, причём надолго.

– И в этом вопросе на протяжении нескольких последних лет у нас наблюдается снижение, — рассказывает Ольга Курунина. — Например, в особой категории: это когда подросток осуждён условно, и за ним наблюдают не только инспекторы ПДН, но и уголовно–исполнительная инспекция, он привлечен к обязательным работам, таких сегодня в Норильске двое. Больше всего на учёте состоит детей, совершивших административные правонарушения: в возрасте от 16 лет — 10 человек, до 16 лет — 51. В основном это впервые попробовавшие алкоголь, совершившие мелкие хищения в торговых центрах, нанесшие вред чужому имуществу, здесь же числятся курящие несовершеннолетние и привлеченные за общественно опасные деяния (это когда ребёнок совершил преступление, но еще не достиг возраста уголовной ответственности).

И полицейские вновь напоминают, что практически всё зависит от родителей.

– Многие взрослые сами показывают отрицательный пример, не замечая этого, — говорит начальник норильского отделения ПДН. — Элементарно: переводят ребёнка через дорогу в неустановленном месте, папа позволяет себе ругаться матом. Для мальчишек покажется нормой бить девочку, если отец поднимает руку на маму. На профилактический учёт полиции могут поставить и всю семью. Бывает, что под контроль правоохранительных органов попадают дети вполне благополучных и порядочных родителей, от этого никто не застрахован.

Сегодня в Большом Норильске на профилактическом учете числятся 101 ребёнок и 107 родителей.

А вот сняться с него не так–то просто. Должна наладиться обстановка в семье, родители обязаны отказаться от пагубных привычек, найти работу, восстановить отношения с ребёнком, детям тоже необходимо пересмотреть своё поведение.

Так, в прошлом году с учёта были сняты 45 детей, в этом — пока 21. Взрослые тоже не отстают — в прошлом году свою репутацию подчистили 45 человек, в этом уже 27.

Летние приметы

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних период с мая по сентябрь называют непростым. Весной звенят последние звонки и проходят выпускные балы, и без пяти минут взрослые, но всё ещё дети, почему–то уверены, что эти важные моменты в жизни нужно обязательно «крепко» отметить. Осень же приносит свои открытия, причем в буквальном смысле. Подростки возвращаются из отпусков, не только отдохнув, но и понабравшись опыта, плохого в том числе. Весь сентябрь идет активная передача новой информации и внедрение её на практике. Впрочем, самое горячее времечко для отделения ПДН — это лето, говорит Ольга Курунина:

— В этот период происходит большое количество несчастных случаев: дети начинают кататься на велосипедах, самокатах, скейтах, и чаще всего без защиты. Родители обязаны позаботиться об их безопасности. Кроме того, подростки выходят на лёд, который весной уже тонкий, затем наступает сезон купания в неположенных местах и время разведения костров. Хочу предупредить, что в нынешнем сезоне полицейские будут проводить регулярные рейды и с помощью квадрокоптеров фиксировать все нарушения. Сейчас в городе много приезжих людей, могут гулять пьяные компании, и именно родители должны оградить своих чад от опасных встреч. Ещё один бич нашего города летом — открытые окна. Мы регулярно напоминаем горожанам, что на окнах должна быть серьёзная защита, москитная сетка не удержит ваших детей от падения.

Немало хлопот летом доставляют подростки, убегающие из дома. Причины тому могут быть разные, отмечают полицейские, чаще всего это желание погулять и конфликты с родителями. И в этом году зафиксирован рост таких побегов. Как правило, это дети в возрасте от 14 до 18 лет. Поэтому взрослым необходимо обратить внимание на поведение своих детей–подростков.

ТОП–5 причин, почему семьи попадают в поле зрения правоохранительных органов:

1. Пагубные пристрастия родителей.

2. Семейные скандалы.

3. Родители допускают относительно своих детей преступления с тяжкими последствиями.

4. Родители допускают правонарушения относительно своих детей.

5. Родитель один воспитывает ребёнка, и у него нет времени уделить ему внимание.

ТОП–5 причин, почему дети попадают в поле зрения правоохранительных органов:

1. Впервые попробовали алкоголь.

2. Мелкие кражи в магазинах.

3. Общественно опасные деяния, но ребёнок ещё не достиг возраста уголовной ответственности.

4. Различные преступления, когда дети достигли возраста уголовной ответственности.

5. Самовольные уходы из дома.

Тревожные звоночки, которые должны насторожить взрослых: резкая смена настроения у ребёнка, раздражительность, дневная сонливость, шрамы на руках, пароль на телефоне, кардинальная смена гардероба, девочки надолго закрываются в ванной, на аватарках появляются картинки провокационного характера. Родителям стоит поинтересоваться, какие сайты чаще всего посещают их дети. Здесь может помочь программа «Родительский контроль». А лучше всего буквальный контроль! И ещё — любовь и забота.