Горячая телефонная линия по вопросам кадастровой стоимости недвижимости

Главной темой горячей линии станет - кадастровая стоимость недвижимости. Специалисты ответят на такие вопросы как: Что делать, если гражданин не согласен с размером кадастровой стоимости объекта недвижимости? Какие особенности оспаривания кадастровой стоимости в комиссии при Управлении Росреестра по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в 2021 году? Какие документы необходимо предоставить в комиссию о пересмотре кадастровой стоимости? И многие другие.

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