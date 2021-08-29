Горняцкая любовь

Иван Дмитриевич и Лилия Дмитриевна вместе уже почти 30 лет, и четверть века они работают в Норильске. А последние 18 лет трудятся на самом молодом руднике Заполярного филиала, «Скалистом». Строгий Иван Дмитриевич, острый на слово, о себе особо рассказывать не хотел, всё отшучивался. А общительная Лилия Дмитриевна с удовольствием рассказывала о биографии мужа — известного проходчика, которому за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в этом году присвоили почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации».

Мы, конечно, расспросили о том, как Пахомовы пришли в горняцкое дело. Оказалось, что глава семьи начинал проходчиком в шахте, куда пошёл после армии — он служил в войсках специального назначения. Шахта в родной Луганской области, где его мама трудилась машинистом подъёма, находилась недалеко от дома, вот он и стал на горнопроходческом комбайне «рубить уголёк». И всё бы неплохо, но в перестройку начались задержки зарплаты, и добытчик стал искать выход, чтобы обеспечить семью.

В Норильск Иван Дмитриевич приехал по приглашению комбината летом 1996 года. Поначалу жил в мужском общежитии, а жена с дочкой приехала на следующий год, устроилась работать кассиром в автоколонне. Его же заполярный трудовой путь начался в ШПУ–2, на площадке рудника «Таймырский». Говоря о представителях старой гвардии, он с великим уважением вспоминает первоклассных горняков Виктора Яненко и Алика Шимербекова.

Иван Дмитриевич, который успел показать себя и на руднике «Заполярный», пришёл на «Скалистый» в 2004 году. Он в совершенстве освоил специфику ведения горных работ, получил пятый квалификационный разряд. Сейчас Иван Пахомов — проходчик на подземном участке горнопроходческих работ № 1. Кадровый работник Заполярного филиала «Норникеля» за долгие годы утвердился во мнении, что именно мастера проходки — горняцкая элита. Так и утверждает: «С ручной проходки всё на шахте и начиналось!». Рассказал, что спускается под землю уже 33 года. На здоровье не жалуется. Ежегодно, как и все подземщики, проходит серьёзную медкомиссию. И перед каждой сменой, которая длится около 12 часов, — обязательное тестирование на физическое состояние. На смене рядом с ним 4–5 горнорабочих очистного забоя, среди них немало молодёжи, пришедшей на смену ветеранам.

Проходчик Пахомов признаётся, что лентяев не любит. А вот такие профи, как его старый товарищ по руднику Сергей Шаповалов, который недавно ушёл на пенсию, — пример истинного горняка–труженика. Сам Иван Дмитриевич за многолетний и добросовестный труд, существенный вклад в развитие горнодобывающей промышленности в 2013 году отмечен благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Интересуемся, что радует проходчика Пахомова в жизни? Кто бы сомневался: главная радость — жена! А Лилия Дмитриевна с воодушевлением вспоминает, что познакомилась с будущим мужем на поселковой дискотеке, Иван как раз из армии вернулся. Помнит, как на 19–летие он принёс ей огромный букет роз. И с тех пор цветы от любимого — прекрасная семейная традиция. Она гордится и тем, что муж отлично готовит, он вообще мастер на все руки. А главное — всегда держит мужское слово, и все основные решения принимает именно глава семьи, и всегда, как жизнь показывает, правильные.

Лилия Дмитриевна на «Скалистом» — стволовой участка клетевого подъема ВЗС–1. Говорит, что он считается самым новым, лучшим, ухоженным:

– Мы опускаем горняков в шахту, а обратно поднимаем людей и горную массу. Работаем на основном горизонте из пяти — на отметке –850 метров. В шахте работа сложная, так что надо быть очень внимательным. Стволовые экипированы всем необходимым, в этом году выдали очень удобную спецодежду.

В основном у нас трудятся женщины, но есть и один мужчина. Мы находимся под землёй по восемь часов. Вроде, всё привычно, но за любимого мужа всегда волнуюсь, хорошо понимаю, как напряжён его труд.

Наша собеседница считает, что Норильск, в котором прошла большая её часть жизни, дал всё самое важное для счастья их семьи. В том числе и верных друзей, многие из которых уже обосновались на материке. Уехал туда и бригадир рудника «Комсомольский» Юрий Кудрявцев. А Александр Андриенко продолжает работать на «Заполярном» бурильщиком.

Горняки Пахомовы собираются ещё несколько лет работать в Норильске. Лилия любит ходить в Заполярный театр драмы и дочек в детстве сюда водила. Старшая её дочь, Виктория, окончила 9–ю школу с серебряной медалью, а Южный федеральный университет в Ростове–на–Дону — с красным дипломом специалиста по связям с общественностью. Сейчас она индивидуальный предприниматель, воспитывает трёхлетнего внука Пахомовых, Кирилла. В Краснодаре учится и младшая дочь наших горняков. Алина, будущий педагог дошкольного воспитания, очень хочет вернуться работать в Норильск, где она родилась.

Старшие Пахомовы делятся, что любят собирать грибы и ягоды в тундре. Иван Дмитриевич ещё и заядлый рыбак. Когда отпуска совпадают, супруги отдыхают в санатории «Заполярье». Недавно Иван Дмитриевич вернулся из отпуска, отлично размялся и загорел на огороде в Ростовской области, где на живописном берегу реки Северский Донец купил домик. Он с энтузиазмом выращивает овощи, делал это и у себя на руднике — достаточно было косточку посадить.

В канун профессионального праздника Иван Дмитриевич выйдет на смену. А в прошлые годы знаменательную дату вместе со всем участком любил отмечать на турбазе. Конечно, ходят с женой и на праздничные концерты, и выставки в рудной столице.

Сегодня Пахомовы от всей души желают своим товарищам, чтобы все были здоровы. И самого главного для всех, кто добывает для страны подземные богатства, — крепкой кровли над головой!