Город № 15

Труд облагораживает

Тот факт, что исправительное учреждение находится по соседству с жилыми домами, может вызывать у горожан беспокойство. И оно совершенно необоснованно. Наоборот, расположение исправительной колонии в городской черте приносит пользу как заключённым, вставшим на путь исправления, так и Норильску. Ведь «пятнашка» - это не просто комплекс зданий с решётками на окнах, это ещё и производственные мощности. В колонии есть слесарные и токарные цеха, кузница, инструментальное и крановое хозяйства, швейная мастерская.

- Основной наш заказчик – градообразующее предприятие, - пояснил Николай Гурьянов, начальник ИК № 15 ГУФСИН России по Красноярскому краю. – Для «Норникеля» мы изготавливаем около двухсот наименований продукции - от болтов до якорей. Принимаем заказы и от горожан. Например, можем сделать мебель для дома. Для этого нужно прийти в отдел снабжения, написать заявление, указав размеры и пожелания. Но нужно понимать, что мебель по индивидуальному проекту будет дороже, чем типовая, представленная в магазинах. Что касается швейного производства, сторонние заказы здесь редки. Но работы и так хватает – цех обеспечивает потребности колонии в постельном белье, полотенцах, средствах индивидуальной защиты.

Начальник колонии отметил, что все цеха в колонии загружены работой. Даже порой работников не хватает...

- Число осуждённых в целом по стране за последние годы заметно снизилось. Это, конечно, хорошо, значит, и преступность падает, но рабочих рук не хватает. Нам, например, требуется вывести на работу 810 человек, но на сегодняшний день у нас рабочий состав – 782 заключённых, - рассказал Николай Гурьянов.

Средства, которые зарабатывают сидельцы, идут на оплату долгов, алиментов. Плюс на территории есть магазин. Ну и на «новую жизнь» многие копят.

- Если говорить о перспективах колонии, мы планируем выиграть тендер на уборку снега с придомовых территорий. Летом обитатели колонии-поселения могут очищать город от мусора. Уверены, что нам удастся заключить контракт и плотно работать с администрацией города. Для этого даже приобрели КАМАЗ. А специальный погрузчик должен прийти в Норильск в речную навигацию, - поделился планами руководитель учреждения. – Для «Норникеля» выполним работу по контракту: летом будем чистить подвалы зданий бывшего никелевого завода и приводить в порядок причалы Дудинского порта. Подчеркну, чтобы горожане не волновались, что осуждённые и за пределами колонии работают под надзором сотрудников колонии. Это строго регламентировано. Например, заключённых, занятых в уборке порта в Дудинке, будет сопровождать даже кинолог с собакой. Речь идёт об обитателях именно колонии-поселения, а не о спецконтингенте, который находится непосредственно на территории ИК-15.

Это вам не баланда

Заботясь о хлебе насущном, открыли в колонии пекарню. Выпечкой этот цех обеспечивает не только заключённых и сотрудников, но и медучреждения города – в больницы ИК-15 поставляет хлеб. Освоили также производство колбас и сосисок – благо, есть из чего делать качественную мясную продукцию: сегодня в свинарнике учреждения около трёхсот хрюшек.

- Мы производим более двадцати наименований пищевой продукции – пироги, салаты, куры-гриль и даже пиццу. Когда глава города посещал наш цех, то пообещал, что если мы решим открыть в городе торговую точку, он нам поможет с помещением. Но пока открывать магазин за пределами колонии мы не собираемся. Просто потому, что не хватает мощностей. Наша продукция, вкусная и свежая, расходится и внутри заведения. Я сам покупаю эту колбасу, там нет никакой химии и добавок, она настоящая! Конечно, неплохо было бы нарастить мощности и заключить контракт с одной из продуктовых сетей, чтобы и обычные норильчане могли оценить качество той же колбасы или пиццы, которые делают у нас, но это не так просто. Есть идея установить теплицу и выращивать овощи, как, например, в исправительной колонии № 17, она находится в Красноярске, там выращивают огурцы, - рассказал начальник ИК № 15.

Собственное производство позволяет развивать не только внутреннюю инфраструктуру, что важно - создаются новые рабочие места. Получается, заключённые и долг обществу отдают, и новые профессии осваивают. Освободившись, они будут иметь больше возможностей трудоустроиться, ведь в колонии получают и опыт, и стаж. А задача исправительного учреждения как раз и заключается в том, чтобы дать оступившимся шанс начать новую жизнь.

Новые горизонты

- Сегодня в Норильске применяется относительно новый вид наказания – принудительные работы. Осуждённые, сейчас таких 67 человек, проживают в специальном общежитии, оно находится в Оганере. На работу они ездят самостоятельно, то есть максимально интегрированы в общество. Кто эти люди? По закону, отбыв половину срока, заключённый может подать ходатайство в суд с просьбой применить к нему более мягкий вид наказания. Если, находясь в колонии, осуждённый добросовестно работал, не нарушал режим, отдавал долги и т.п., то суд может заменить пребывание в колонии принудительными работами. После того как осуждённый отработает ещё половину от оставшегося срока, то может даже вернуться в семью. Это нововведение - отличный стимул для того, чтобы люди действительно исправлялись и добросовестно трудились. У нас около 12 контрагентов, готовых предоставлять осуждённым рабочие места, так что занятие для вставших на путь исправления всегда найдётся, - поделился информацией Николай Гурьянов.

Дела духовные

К работе по исправлению заключённых привлекают не только специалистов-психологов. Значимую роль в этом процессе играет и духовенство. В ИК-15 уже давно плотно сотрудничают с православными священниками и имамом. На территории есть церквушка. И построили звонницу. А в ближайшие дни за стенами «пятнашки» зазвучат колокола.

- Идея принадлежит начальнику главного управления, - пояснил Николай Гурьянов. – А приобрести колокола нам помогла православная церковь, вопрос решался на краевом уровне. Представители церкви нашли нам мецената, который и заказал отливку. Сейчас доделываем специальный помост. Бить в колокола будет осуждённый, которого обучил батюшка. Если у этого звонаря всё получится, он будет в дальнейшем подыскивать себе замену и обучать.

Заботясь об экологии

Удивительно, но то, о чём в городе пока только мечтают, в колонии уже внедрили. Речь о раздельном сборе мусора и его утилизации.

- Идею продвигал ещё предыдущий начальник колонии. Я её поддержал. Установили баки для трёх видов мусора: пластика, металла и всего остального. Затем содержимое баков отправляется в сортировочный цех. Пластик попадает в специальный измельчитель, металл - под пресс, остальное - в контейнеры. Отмечу, что все станки для нашего мусороперерабатывающего завода сделаны руками заключённых. И раньше мы вывозили три КАМАЗа мусора в неделю, теперь - всего один, - подчеркнул преимущества нового подхода к сбору мусора мой собеседник.

Добро пожаловать!

Но есть в ИК-15 и проблема. Как и во многих сферах, здесь наблюдается дефицит кадров. Очень не хватает младшего начальствующего состава, а иначе можно было бы ещё больше интересных и полезных проектов реализовать. Крайне необходимы сегодня дополнительные сотрудники, которые могли бы сопровождать заключённых на выездные работы. А желающих служить в колонии - немного. Но всё из-за того, считает начальник учреждения, что потенциальные сотрудники мало осведомлены о преимуществах работы в ИК-15:

- Один из главных плюсов – выйти на пенсию можно через 10 лет службы. Потому что к основному увеличенному стажу добавляется ещё и северный. Например, в 20 лет заступил, а уже в 30 - пенсионер. И по деньгам у нас пенсия приличная. А если не десять, а пятнадцать лет отработать, то все северные надбавки к пенсии сохранятся даже при переезде на материк. Ещё одно преимущество - перспективы карьерного роста. Если в младший командный состав мы принимаем отслуживших парней со средним образованием, то в офицерский - только с высшим, и мы можем сотрудников бесплатно обучать. То есть в перспективе уже в 35 лет можно, не работая, получать деньги, сравнимые с месячной зарплатой, и жить, ни от кого не завися, посвящая всё своё время тому, к чему душа лежит. А пока на пенсию не вышел, можно покупать здесь наисвежайшее мясо, да ещё и недорого. И другие натуральные продукты, о которых я говорил выше. Это ж какая польза и для здоровья, и для семейного бюджета! Ну и сама служба, я с уверенностью могу сказать, крайне интересна. Скучать здесь точно не придётся.