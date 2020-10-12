Город на воде

Во время двухнедельного перехода из Санкт–Петербурга в Мурманск специалисты сдаточной команды Балтийского завода и представители заказчика проводят проверку работы атомного ледокола в ледовых условиях. В ходе испытаний атомоход выполнил программу-максимум, достигнув Северного полюса Земли. В Мурманске для «Арктики» запланировано подписание приёмного акта.

Этого события ледокольщики ждали давно. Строительство новых атомоходов одно время вообще было остановлено. Атомный ледокол «Урал», переименованный впоследствии в «50 лет Победы», простоял у причальной стенки в Санкт–Петербурге в ожидании достройки почти десять лет. За это время он горел, а четыре раза чуть не был отправлен на утилизацию. Та же участь едва не постигла и единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть», который уже отправили на распил, но в последний момент, буквально со свалки, из–под ножа, его спасла какая–то светлая голова из Министерства обороны.

Масштабная программа обновления атомного флота для дальнейшего освоения Арктики вошла в число задач национальных проектов, инициированных президентом России. Она стала частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в составе федерального проекта «Северный морской путь». План предполагает строительство пяти ледоколов проекта 22220, а также десятков других судов, среди которых и неатомные ледоколы, и вспомогательные суда ледового класса.

Используемые сейчас ледоколы постепенно выбывают из строя: три из четырёх действующих потребуют вывода из эксплуатации к 2022 году. Между тем объём грузов, которые планируется перевозить по Севморпути, только растёт: к 2024 году он может удвоиться, достигнув 60–80 млн тонн.

Проект нового атомного ледокола был разработан ещё в 2009 году. Предполагалось, что новые суда заменят ледоколы «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач», которые совсем скоро исчерпают свой ресурс, составляющий почти 40 лет. «Таймыр» и «Вайгач» изначально строились для обеспечения перевозок в интересах Норильского комбината, ныне «Норникеля». Их построили мелкосидящими — с малой осадкой, чтобы работать именно в низовьях Енисея на Дудинской линии. «Близнецы», как их ласково называют моряки ледокольного флота, и тогда, и сейчас полностью оправдывают своё предназначение. Но со временем возникла необходимость ледокольного сопровождения поставок на Запад сжиженного природного газа. Так появился второй крупный потребитель ледокольных услуг, а вместе с ним и новые задачи для ледокольного флота. Цель заключалась в том, чтобы создать принципиально новый, универсальный атомный ледокол, который сможет заменить как проходящие через тяжёлые льды северных морей «Ямал» и «50 лет Победы», так и легко заходящие в устья сибирских рек «Таймыр» и «Вайгач». «Богатырям» при осадке в 11 метров сложно заходить в Енисей и устье Оби, где сейчас разворачиваются большие проекты по добыче нефти и газа. Так и появился проект 22220 — серийный атомный ледокол с двойной осадкой: глубина его погружения в воду меняется с 10,5 до 8,65 метра.

У каждого ледокола есть так называемые балластные танки — это большие цистерны, расположенные по обоим бортам. В них насосами закачивается забортная вода, за счёт этого ледокол садится ниже, у него увеличивается осадка и он способен проламывать лёд большей толщины. Когда же ему необходимо зайти в устье реки, балласт откачивают, ледокол поднимается выше, осадка у него уменьшается, и он осуществляет работу уже в портовой зоне.

Справедливости ради следует сказать, что двухосадочный принцип работы ледоколов не нов. О нём как о будущем ледокольного флота спорили до хрипоты в каютах «Таймыра» и «Вайгача» ещё в первые годы работы ледоколов на Енисее. Как раз потому, что они тоже были снабжены собственными танками, позволяющими набирать или стравливать воду, раскачивая судно, и выбираться таким образом из тяжёлых льдов. Атомоходчики — в принципе народ головастый и не лишённый интеллекта, иначе не работали бы с мирным атомом. И уже 30 лет назад в их умах бродили идеи, воплощённые сейчас в новых морских системах.

Проект 22220 во многом инновационный. На головном судне серии, «Арктике», — огромное количество впервые реализованных решений: технических, эксплуатационных, функциональных. Поэтому ледокол в значительной степени отличается от того, который имел такое же имя, — предыдущей «Арктики», и превосходит его практически во всём.

Это в первую очередь касается двух принципиально новых ядерных реакторов «РИТМ–200» мощностью по 175 МВт, специально разработанных для новых ледоколов, — они гораздо компактнее предшественников, но при этом выдают такую же энергетическую тепловую мощность. Три гребных электродвигателя по 20 МВт позволяют ледоколу проходить лёд более трёх метров толщиной и практически круглогодично эксплуатировать Северный морской путь. Система электродвижения переменного тока — во многом инновационная для отечественного гражданского судостроения. Заслуживает внимания и повышенная комфортность — беспроводной высокоскоростной интернет, навигационная и телефонная связь, бассейн, спортзал, обзорный салон, комната отдыха, отдельные каюты либо каюты на двух человек, где также предусмотрены все удобства. Специалисты говорят: «Это не просто какой–то отрезанный от мира кусочек железа, это полноценно функционирующий город на воде».

Команда ледокола может проводить на борту до полугода, то есть весь период навигации. Экипаж составляет 75 человек, и при этом на судне можно разместить большее количество пассажиров — это могут быть и туристы, и экспедиционная или спасательная команда. Так что после вывода из эксплуатации атомного ледокола «50 лет Победы», который сейчас возит туристов на Северный полюс, суда серии 22220 также можно будет использовать для перевозки пытливых исследователей.