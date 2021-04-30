Горожанам напомнили о правилах дорожного движения для велосипедистов

- Мы проводим велотуры по Большому Норильску и заинтересованы в том, чтобы всё больше людей приобщалось к велоспорту. Поэтому для меня и моих единомышленников-велолюбителей особенно важно помнить и соблюдать ПДД на дорогах, - пояснил руководитель «Шторма» Андрей Герасимов.

Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и Роман Панченко, старший госинспектор РЭО ГИБДД рассказали об основных правилах, действующих для велосипедистов и пешеходов. Например, с какого возраста велосипедист может ехать по проезжей части, где разрешено кататься на велосипедах, как обезопасить себя на межрайонных трассах, а также о необходимости пользоваться световозращающими элементами и оснащении своего двухколёсного коня фонарями и катафотами. Дорожные полицейские сделали акцент на экипировке велосипедиста и необходимости регулярно проверять её техническое состояние. В последнем, кстати, могут помочь профессионалы из «Шторма».

- Такой формат профилактической работы очень интересен, познавателен, а главное, актуален, - говорит Елена Аршалуйсян. - Надеюсь, наши усилия позволят снизить количество ДТП с участием велосипедистов - в прошлом году на дорогах пострадало пять велолюбителей.

Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора», объяснил присутствующим, почему с обустройством велодорожек в нашем городе есть трудности.

- Велодорожки - один из элементов улично-дорожной сети, - говорит Сергей Бойцов. - И в части их организации имеются определённые требования ГОСТа, соблюсти которые в силу специфичности нашей территории, довольно сложно. На это влияют особенности строительства города, ширина улиц, расположение домов. Так, согласно ГОСТу, ширина велодорожки должна быть не менее 1,2 метра; в стеснённых условиях эта величина может быть уменьшена до метра - и это с учётом того, что для движения одного велосипедиста отводится площадь шириной 0,75 метра и длиной два метра. Кроме того, велодорожка должна находиться от проезжей части на расстоянии минимум 1,5 метра и отделяться от неё ограждением. В Норильске физически невозможно соблюсти эти нормативы: дома не сдвинешь, чтобы расширить тротуары, а ограждение будет мешать снегоуборке.

Стоит добавить, что возможность проложить велодорожку от Норильска до турбазы «Оль-Гуль» дорожными службами всё же рассматривается, и, возможно, идеи когда-нибудь воплотятся в жизнь.