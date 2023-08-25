Горожан приглашают на I чемпионат по сбору грибов и ягод «Тундра-хит»

За дарами тундры можно отправиться как самостоятельно, так и дружной командой. Принять участие в чемпионате может любой желающий. Регистрация уже открыта и продлится до 5 сентября. Участникам предоставится возможность похвастать своим урожаем.

Подать заявку можно по двум категориям:

– «Грибной хит» — победителем номинации становится участник, собравший в тундре и представивший на чемпионате самый большой по весу северный гриб.

– «Ягодный хит» — победителем становится участник, собравший в тундре и представивший на чемпионате наибольшее по весу количество северной ягоды.

Более подробную информацию можно найти на сайте kdcub.ru.

Напомним, сам фестиваль «Северная ягода» пройдёт 9 сентября на Комсомольской площади.