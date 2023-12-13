Горожан приглашают на образовательный форум
Горожан приглашают на образовательный форум
Агентство развития Норильска (АРН) при поддержке администрации города проведёт форум, посвящённый практикам развития потенциала человека.
Событие объединит руководителей и преподавателей норильских учреждений среднего, среднего профессионального и высшего профессионального образования, представителей администрации города, учреждений культуры, «Норникеля», АРН и всех неравнодушных к теме образования норильчан.
Экспертами форума станут известные российские деятели в сфере образования, в числе которых:
– Александр Асмолов, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, академик РАО (Москва);
– Павел Рабинович, заместитель директора Школы антропологии будущего РАНХиГС, кандидат технических наук, доцент, лауреат премии Правительства России в области образования (Москва);
– Татьяна Трофимова, директор центра социокультурного проектирования «МАРС» (Калужская область);
– Дмитрий Фишбейн, директор школы СКОЛКА (Москва);
– Лика Чекалова, руководитель Школы навигаторов (Санкт-Петербург).
Гости форума познакомятся с практиками, реализуемыми в ведущих образовательных организациях страны, определят актуальность презентованных практик для Норильска и поймут, как их можно «дорастить» и адаптировать для городских образовательных организаций.
Отличительная особенность норильского образовательного форума – формат соучастного проектирования. Организаторы события предлагают поразмышлять на следующие темы:
– позиционирование и развитие педагогического сообщества Норильска;
– социокультурное развитие города;
– практики осознанного родительства и вовлечения семей в образовательный процесс;
– практики персонализации и развития субъектности школьников;
– рефлексивные практики в школе;
– практики работы с сообществом и партнёрами;
– эффективные управленческие практики;
– практики капитализации и коммерциализации в школе;
– коммуникация и атмосфера в школе;
– образовательная среда.
Объединившись в группы, участники выберут наиболее актуальные для норильской системы общего образования темы и проработают их – выявят имеющиеся и определят недостающие практики. Результаты нетворкинга будут учтены в том числе при окончательном формировании образовательной модели уникального многопрофильного образовательно-культурного комплекса «Лицей имени В. И. Долгих», который будет аккумулировать и транслировать лучшие образовательные практики страны. Именно лицей – и образовательный центр, и городской социокультурный центр, и центр инновационных образовательных практик – станет ядром создаваемого образовательного кластера Норильска.
Кульминацией форума станет театр практик с представлением результатов работы тематических групп и выступлениями лидеров практик.
Форум пройдёт на площадке Политехнического колледжа ЗГУ (Молодёжный проезд, 23а) 14 декабря. Регистрируйтесь на событие по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2708695/. Количество мест ограничено.