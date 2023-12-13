Горожан приглашают на образовательный форум

Событие объединит руководителей и преподавателей норильских учреждений среднего, среднего профессионального и высшего профессионального образования, представителей администрации города, учреждений культуры, «Норникеля», АРН и всех неравнодушных к теме образования норильчан.

Экспертами форума станут известные российские деятели в сфере образования, в числе которых:

– Александр Асмолов, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, академик РАО (Москва);

– Павел Рабинович, заместитель директора Школы антропологии будущего РАНХиГС, кандидат технических наук, доцент, лауреат премии Правительства России в области образования (Москва);

– Татьяна Трофимова, директор центра социокультурного проектирования «МАРС» (Калужская область);

– Дмитрий Фишбейн, директор школы СКОЛКА (Москва);

– Лика Чекалова, руководитель Школы навигаторов (Санкт-Петербург).

Гости форума познакомятся с практиками, реализуемыми в ведущих образовательных организациях страны, определят актуальность презентованных практик для Норильска и поймут, как их можно «дорастить» и адаптировать для городских образовательных организаций.

Отличительная особенность норильского образовательного форума – формат соучастного проектирования. Организаторы события предлагают поразмышлять на следующие темы:

– позиционирование и развитие педагогического сообщества Норильска;

– социокультурное развитие города;

– практики осознанного родительства и вовлечения семей в образовательный процесс;

– практики персонализации и развития субъектности школьников;

– рефлексивные практики в школе;

– практики работы с сообществом и партнёрами;

– эффективные управленческие практики;

– практики капитализации и коммерциализации в школе;

– коммуникация и атмосфера в школе;

– образовательная среда.

Объединившись в группы, участники выберут наиболее актуальные для норильской системы общего образования темы и проработают их – выявят имеющиеся и определят недостающие практики. Результаты нетворкинга будут учтены в том числе при окончательном формировании образовательной модели уникального многопрофильного образовательно-культурного комплекса «Лицей имени В. И. Долгих», который будет аккумулировать и транслировать лучшие образовательные практики страны. Именно лицей – и образовательный центр, и городской социокультурный центр, и центр инновационных образовательных практик – станет ядром создаваемого образовательного кластера Норильска.

Кульминацией форума станет театр практик с представлением результатов работы тематических групп и выступлениями лидеров практик.

Форум пройдёт на площадке Политехнического колледжа ЗГУ (Молодёжный проезд, 23а) 14 декабря. Регистрируйтесь на событие по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/2708695/. Количество мест ограничено.