Горожанам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

При совместном патрулировании полицейские и дружинники проводили профилактические беседы с водителями и пассажирами. Кроме того, в ходе проведения совместного мероприятия сотрудниками полиции был выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения водителями легковых автомобилей.

Совместная профилактическая работа добровольных народных дружин и полиции способствует повышению уровня доверия жителей к правоохранительным органам и снижению количества дорожно-транспортных происшествий.