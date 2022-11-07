МАУ ИЦ «Норильские новости»

Горожанам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

Горожанам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

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Горожанам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

На минувшей неделе норильские госавтоинспекторы и добровольные народные дружинники в Центральном районе провели совместный рейд.

Горожанам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

При совместном патрулировании полицейские и дружинники проводили профилактические беседы с водителями и пассажирами. Кроме того, в ходе проведения совместного мероприятия сотрудниками полиции был выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения водителями легковых автомобилей.

Совместная профилактическая работа добровольных народных дружин и полиции способствует повышению уровня доверия жителей к правоохранительным органам и снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
7 ноября в 11:19 680
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