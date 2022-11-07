Горожанам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения
Горожанам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения
На минувшей неделе норильские госавтоинспекторы и добровольные народные дружинники в Центральном районе провели совместный рейд.
При совместном патрулировании полицейские и дружинники проводили профилактические беседы с водителями и пассажирами. Кроме того, в ходе проведения совместного мероприятия сотрудниками полиции был выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения водителями легковых автомобилей.
Совместная профилактическая работа добровольных народных дружин и полиции способствует повышению уровня доверия жителей к правоохранительным органам и снижению количества дорожно-транспортных происшествий.