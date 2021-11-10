Горожане могут обратиться с вопросами о качестве питания детей в садах и школах в прокуратуру

11 ноября с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинский проспект, 12, пройдёт приём по вопросам организации и качества питания в школах и детских дошкольных учреждениях.

Для максимально эффективного решения вопросов, особенно в случаях, где требуется последующая проверка, обращающимся нужно иметь при себе письменное заявление с перечнем интересующих тем. Если заявитель ранее уже обращался в прокуратуру, органы государственной власти или местного самоуправления, к заявлению нужно приложить копии полученных прежде ответов.