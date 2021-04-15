Горожане не остались равнодушными, увидев оставшихся без присмотра двойняшек, и сообщили об этом в полицию

Полицейские сразу выехали по указанному неравнодушными норильчанами адресу и забрали четырёхлетних девочек,а затем приступили к розыску матери. Телефоны, указанные в объявлении, которое распространялось в соцсетях, не отвечали, стражам порядка потребовалось время, чтобы установить местонахождение их матери.

В дальнейшем полицейские выяснили, что 36-летняя мать четырёх детей, вернувшись с ночной смены, находилась дома с двумя девочками 2016 года рождения, когда к ней пришла знакомая. Дамы распивали алкоголь, после чего знакомая женщины отправилась с детьми в магазин и назад не вернулась. Мать вышла на улицу, но детей не нашла, написала в группу WhatsApp об их пропаже, а сама легла спать. Телефон женщины был переведён в беззвучный режим.

В это время её знакомая, которая приехала в Норильск недавно, вышла из магазина и поняла, что не может сориентироваться, и не знает, как вернуться обратно. Она решила вызвать такси, девочек взяла с собой, а у себя дома оставила их без присмотра. Жильцы общежития, заметившие, что по коридору гуляют незнакомые маленькие дети, позвонили в полицию.

Сейчас жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать двойняшек будет привлечена к административной ответственности. Полицейские проводят с ней профилактическую работу.