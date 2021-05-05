Горожане поздравили с грядущей годовщиной Великой Победы Виктора Николаевича Грекова

Виктор Николаевич Греков вступил в ряды Красной армии 15 марта 1943 года, ему было всего 17 лет. Служил в 1998-м зенитно-артиллерийском полку в составе Первого Украинского фронта. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Он дошёл до Берлина, но командование в срочном порядке перебросило его военную часть в Прагу. Здесь он и встретил День Победы. В 1948 году Виктор Греков по оргнабору приехал в Норильск. Много лет ветеран живёт в Кайеркане, а почти всю свою трудовую жизнь он проработал на Норильском горно-металлургическом комбинате. Общий трудовой стаж более 35 лет. На Севере у него появилась семья, родились дети и внуки.

Ветеран Великой Отечественной войны и труда Виктор Николаевич бережно хранит свои награды. Среди них медали: «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многие другие. Особенно ценны для него ордена, полученные за боевые заслуги: орден Жукова и орден «Отечественной войны II степени».

Накануне 9 Мая под окнами ветерана прошёл небольшой парад. В торжественном шествии приняли участие военнослужащие Норильского гарнизона. Командовал парадом майор воздушно-космических сил Илья Маслов. Музыкальное сопровождение обеспечивал ансамбль BrassBanda. Когда Виктор Греков показался в окне своей квартиры, его приветствовали громкими криками взрослые и дети – жители района Кайеркан.

- Уважаемые норильчане и все жители нашей большой страны, – сказал Виктор Николаевич. – Поздравляю вас с Днём Победы. Живите в мире с собой, никому не завидуйте, и пусть в вашей жизни будет всё хорошо. Спасибо вам за внимание и поддержку. На фронте были моменты, когда мои однополчане спрашивали друг у друга: «А вспомнят ли нас когда-нибудь?». Я всегда отвечал: «Вспомнят!». Так и получилось. Нас теперь не только вспоминают, но и чествуют и поздравляют. Спасибо вам за всё. С Днём Победы! И крепкого всем здоровья. Будем жить!