Госавтоинспекторы и норильские школьники поздравили водителей с Днём автомобилиста

Рейд прошёл скорее в праздничном ключе, нежели в поучительном. В воскресенье, 25 октября, российские автомобилисты и все, кто занимается сервисным обслуживанием автотранспорта, отметят свой профессиональный праздник — День работника автомобильного и городского транспорта.

Специально для сегодняшнего события учащиеся школы № 14 подготовили праздничные плакаты, надули шары, переоделись в световозвращающие жилеты и под чутким руководством инспекторов ГИБДД вышли на площадь перед Музеем Норильска. Яркая и голосистая компания привлекла внимание прохожих и водителей, которые, чтобы поддержать бодрый дух ребят, сигналили им. Только одними поздравлениями школьники и инспекторы не ограничились, и во время общения с водителями они задавали им вопросы по ПДД, а также вручали памятки с советами, как правильно ездить по зимним норильским дорогам.

Поздравил норильских автомобилистов и начальник отдела ГИБДД отдела МВД России по городу Норильску Александр Янович. Он пожелал водителям безопасных дорог без заносов, исправных автомобилей, крепкого здоровья и благополучия. И напомнил, что безопасность на улицах и дорогах города в немалой степени зависит от них самих, их знания и соблюдения правил дорожного движения.