Госавтоинспекторы информируют норильчан об изменении порядка получения госуслуг по линии ГИБДД

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Красноярском крае с 1 по 14 февраля подразделения Госавтоинспекции будут предоставлять услуги по регистрации транспортных средств в следующем порядке:

– приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств будет осуществляться преимущественно по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг;

приём граждан по вопросам выдачи разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, свидетельств о соответствии безопасности ТС с внесенными в конструкцию изменениями, допуска ТС к перевозке опасных грузов — по предварительной записи по телефону: 8 (3919) 22-87-42.

Кроме того, сотрудники ГИБДД призывают приходить на приём строго к назначенному времени, чтобы не создавать очередей, и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Для получения консультативной помощи можно позвонить по телефону горячей линии 8 (391) 229-55-88.