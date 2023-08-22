МАУ ИЦ «Норильские новости»

Госавтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения во дворах и скейт-парках

Госавтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения во дворах и скейт-парках

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Госавтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения во дворах и скейт-парках

Мероприятие прошло с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения во дворах и скейт-паркахГосавтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения во дворах и скейт-парках

Дорожные полицейские напомнили ребятам о том, как правильно переходить дорогу и безопасно кататься на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. А также напомнили детворе об обязательном использовании средств индивидуальной защиты — шлема, налокотников и наколенников.

В завершение полицейские обратили внимание участников мероприятия на то, как важно быть предельно внимательными и осторожными во дворе во время прогулки, и призвали юных участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 августа в 17:22 1970
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