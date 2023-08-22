Госавтоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения во дворах и скейт-парках

Дорожные полицейские напомнили ребятам о том, как правильно переходить дорогу и безопасно кататься на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. А также напомнили детворе об обязательном использовании средств индивидуальной защиты — шлема, налокотников и наколенников.

В завершение полицейские обратили внимание участников мероприятия на то, как важно быть предельно внимательными и осторожными во дворе во время прогулки, и призвали юных участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.