Госавтоинспекторы Норильска напоминают водителям правила движения в жилой зоне и во дворах

При движении по территории, обозначенной дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», запрещены: сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. Максимальная скорость движения автомобиля не должна превышать 20 км/час. За нарушение этих правил можно получить штраф.

С начала года в Норильске к ответственности по части 1 статьи 12.28 «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах» КоАП РФ были привлечены девять водителей. Санкции по этой статье предусматривают административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим в жилой зоне и во дворах.

Папы и мамы, напомните своим детям, гуляющим на улице, что нужно быть предельно внимательными и всегда смотреть по сторонам. Ни под каким предлогом они не должны выбегать из-за стоящих автомобилей или играть на проезжей части.