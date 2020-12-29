Госавтоинспекторы Норильска привлекли к ответственности водителя по видеозаписи, размещённой в соцсетях

Накануне в одном из городских интернет-пабликов появилось видео, на котором запечатлено нарушение ПДД – на передней части автомобиля нарушителя были установлены фонари-стробоскопы. Дорожные полицейские быстро установили марку и номер машины.

В прошедшие выходные автомобиль был найден. На иномарке инспекторы ДПС обнаружили устройство, подающее специальные сигналы. Разрешения на его установку у водителя не было. Кроме того, на лобовое и передние боковые стёкла автомобиля была нанесена тонировочная плёнка. 31-летний владелец пояснил сотрудникам полиции, что купил автомобиль с уже нанесённой тонировкой и о том, что на нём установлены стробоскопы, не знал.

Инспекторы ГИБДД привлекли водителя к административной ответственности за тонировку в нарушение требований ГОСТа. Административные материалы за управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых сигналов, переданы в суд для принятия решения. Наказание за данное правонарушение - лишение прав до полутора лет.