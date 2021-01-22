Госавтоинспекторы просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок в мороз

В Норильске в ближайшие дни ожидается усиление мороза, и снижение видимости меньше, чем до 1000 метров. В морозные дни управление транспортными средствами становится затруднительным и требует дополнительных усилий и мер безопасности.

Автоэксперты утверждают, что критической температурой для автомобилей является барьер в - 40 градусов. Масло теряет свойство прокачиваемости, и масляный насос не может обеспечить его циркуляцию в системе смазки. Соответственно поверхности трения не защищаются смазкой, что приводит к сильному износу. При низких температурах пуск двигателя без его предварительного разогрева затруднён.

Специалисты служб экстренного реагирования и инспекторы дорожного движения рекомендуют водителям в длительные поездки брать с собой термос с горячим напитком. Не будут лишними в багажнике одеяло, спички, тёплая обувь и аптечка. Ну и перед выездом стоит проверить уровень заряда на телефоне и на всякий пожарный прихватить внешний аккумулятор.

Также дорожная полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог.

Пешеходам стоить переходить дорогу только в установленных местах и, убедившись в том, что все автомобили остановились и уступают дорогу. Не стоит пешеходам забывать и про световозвращающие элементы.

- В связи с сильными морозами экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, - отмечает начальник ОГИБДД МВД России по Норильску Александр Янович.