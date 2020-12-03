Госавтоинспекторы просят участников дорожного движения быть осторожнее в непогоду

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим при управлении автомобилем, заблаговременно останавливаться при приближении к пешеходным переходам и перекрёсткам, а также учитывать состояние дорожного полотна и погодные условия. Также им необходимо отказаться от резких маневров и торможений, поскольку на зимней дороге это может привести к потере контроля над автомобилем. В обязательном порядке следует пристегиваться ремнями безопасности.

Также автомобилистам стоит быть предельно бдительными при проезде через дворовые территории, поскольку из-за сугробов они могут не заметить пешеходов, появляющихся на проезжей части.

Пешеходам стоит вспомнить о световозвращателях, которые в условиях полярной ночи и пурги сделают их заметнее на дороге. Помнить, что сугробы и заснеженные машины могут помешать увидеть ближайший транспорт. Также ради собственной безопасности им стоит отказаться от наушников, которые помешают им вовремя услышать приближающийся транспорт, а при переходе проезжей части сдвигать капюшон, чтобы увеличить обзор дороги.