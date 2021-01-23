Госавтоинспекторы провели пятиминутки безопасности для учащихся гимназии № 5

Необходимость провести дополнительные беседы возникла из-за ДТП с учащейся гимназии, которое произошло на этой неделе. Девочка утром шла на уроки, и при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель автомобиля не уступил дорогу и допустил наезд на ребёнка. С травмами школьница была госпитализирована в городскую больницу.

Вместе со школьниками старший инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения Елена Аршалуйсян разобрала основные причины, по которым произошло дорожное происшествие. Объяснила ребятам, с какой опасностью они могут столкнуться, когда переходят дорогу по пешеходному переходу, и рассказала о том, какие существуют дорожные ловушки. Многие пешеходы и особенно подростки убеждены, что при движении по пешеходному переходу они имеют безоговорочный приоритет. Госавтоинспекторы напомнили, что пункт 4.5 Правил дорожного движения обязывает пешеходов при выходе на проезжую часть в первую очередь оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход будет для них безопасным.

Также инспектор пояснила, что водитель может вовремя не заметить пешехода и не успеть предпринять меры к остановке, особенно если пешеход одет в тёмную одежду без световозвращателей. Они необходимы, чтобы пешие участники дорожного движения были заметными в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости. В завершении беседы ребята получили в подарок от полицейских световозвращающие смайлики-наклейки.