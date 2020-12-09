Госавтоинспекторы в режиме онлайн напомнили родителям о правилах поведения на дороге

Главной темой беседы стали правила безопасности детей на дороге. По данным ГИБДД, большинство ДТП происходят из-за детской неосторожности – переходят дорогу не по правилам, играют на проезжей части либо выбегают перед двигающейся машиной.

Главная задача родителей - регулярно напоминать своим детям о ПДД, а ещё лучше - на своём примере показывать им, как правильно переходить дорогу, как нужно вести себя рядом с проезжей частью. А также снабдить их светоотражателями, чтобы они были заметны в тёмное время суток.

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, современные технологии дают возможность проводить такие тематические и профилактические беседы.