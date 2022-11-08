Госавтоинспекторы вручили юным норильчанам «Удостоверение пешехода»

Мероприятие проходило в торжественной обстановке. Сначала дорожные полицейские провели для ребят урок «Правила поведения пешехода на проезжей части. Безопасный маршрут в школу». На нём школьникам рассказали, как правильно выбирать наиболее безопасный маршрут движения из дома в школу и обратно.

Также первоклашкам напомнили об использовании световозвращающих элементов в тёмное время суток. Эти элементы помогают привлечь внимание водителей, а также использовании ремней безопасности в автомобилях.

После того как ребята успешно прошли все испытания, они дали торжественную клятву и каждый первоклассник получил свой первый документ «Удостоверение пешехода».