Госдума приняла первый пакет мер Правительства по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций

Законопроект представил замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

«Набор мероприятий будет дополняться разрабатываемыми Правительством России пакетами мер первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Это позволит минимизировать ущерб от санкций для бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики и благосостояния граждан. Все возможности и потенциал для этого есть», - подчеркнул он.

Правительство РФ в 2022 году наделяется полномочиями, обеспечивающими сохранение уровня социальной защиты граждан РФ. Речь идет о сферах занятости, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также обеспечении защиты прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его.

Более подробная информация на сайте Министерства экономического развития РФ и на портале Объясняем. рф