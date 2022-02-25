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Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий призывников являться в военкоматы без повестки

Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий призывников являться в военкоматы без повестки

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий призывников являться в военкоматы без повестки

Первое чтение законопроект прошёл в апреле 2018 года, он опубликован в базе нижней палаты российского парламента.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий призывников являться в военкоматы без повестки

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу», — говорится в документе.

Если законопроект будет принят, то гражданам смогут отправлять повестки по почте заказным письмом. Уведомление о призыве предлагается считать полученным при наличии в нём подписи самого призывника или его совершеннолетнего родственника.

Фото из открытых источников
25 февраля в 11:54 540
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