Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий призывников являться в военкоматы без повестки

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу», — говорится в документе.

Если законопроект будет принят, то гражданам смогут отправлять повестки по почте заказным письмом. Уведомление о призыве предлагается считать полученным при наличии в нём подписи самого призывника или его совершеннолетнего родственника.